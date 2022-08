METEO – Rovesci e temporali, ALLERTA della Protezione Civile in alcune regioni italiane: bollettino per la giornata di domani. I dettagli

Maltempo violento si sposta al sud e in Sardegna

La giornata di Ferragosto ha visto un peggioramento delle condizioni meteo al centro-nord con piogge e temporali soprattutto su parte della Liguria, Toscana e appennino centrale. Proprio in queste ore forti piogge stanno colpendo parte del centro e si estenderanno in serata anche a Marche e parte dell’Abruzzo. Le temperature sono aumentate soprattutto al meridione ma tenderanno a perdere qualche grado entro domani al centro-nord prima di un netto e rapido rialzo atteso tra mercoledì e giovedì. Proprio in questa fase, causa affondo di una saccatura sulla Spagna, non sono da escludere punte prossime ai 40 gradi al sud Italia. Molto caldo anche al centro mentre forti temporali interesseranno il nord e muoveranno alla volta del centro a partire dalla serata di giovedì. Nel frattempo di seguito vediamo previsioni e allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di domani. Leggi anche: Previsione meteo per domani, tra sole e isolati temporali. Zone colpite

Previsioni della Protezione Civile

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Alpi del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori centro-meridionali del Lazio e settentrionali della Campania. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento al Sud; valori massimi localmente elevati sulla Pianura Padana e sulle zone interne del Centro-Sud. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Di seguito vediamo l’allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di domani, martedì 16 agosto 2022. Leggi anche: Dai temporali al ritorno del caldo, ecco cosa attendersi dopo Ferragosto

Gravi danni all’agricoltura

Per la giornata di domani, Martedì 16 agosto 2022: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma. Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma Leggi anche: Settimana di ferragosto con caldo nella norma e frequenti temporali?

Breve ondata di caldo e a seguire nuovo peggioramento

La giornata di domani vedrà gli ultimi fenomeni nelle zone interne del centro e del sud, mentre altrove si vivrà una pausa soleggiata. La pausa risulterà molto breve in alcune zone tanto che in serata tornerà a piovere già al nordovest. Mercoledì e giovedì con Italia divisa a metà: forti temporali sono attesi al nord e in Toscana (qui giovedì), mentre altrove splenderà il sole e tornerà a fare piuttosto caldo con punte fino a 37-38 gradi al centro e 39-40 gradi al meridione. Onda africana piuttosto rapida tanto che venerdì le temperature caleranno ovunque e forti temporali arriveranno anche al centro Italia.

