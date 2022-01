METEO – RUGGITO dell’INVERNO per il WEEKEND, MALTEMPO POLARE con NEVE finanche in pianura, ecco dove

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo tendenzialmente perturbate a causa dell’afflusso di correnti instabili di natura polare marittima che generano rovesci più o meno isolati soprattutto lungo i settori centrali della Penisola. Se infatti ieri ad essere interessato dal maltempo era soprattutto il nord, quest’oggi il fronte instabile si è spostato verso sud , dove comunque non appare così organizzato dal momento che i rovesci, come scritto in precedenza, appaiono piuttosto localizzati.

Neve fino in pianura possibile in Emilia Romagna e Marche settentrionali?

Come accennato precedentemente, nella giornata di domenica 9 gennaio le condizioni meteo potrebbero peggiorare in favore dell’arrivo di maltempo di stampo prettamente invernale, con la neve che potrebbe tornare finanche in pianura. Ciò potrà accadere in particolare sull’Emilia Romagna, ma anche sulle aree più settentrionali delle Marche. Neve comunque a quote molto basse attesa sulle regioni centrali, mentre al sud si fermerà ad interessare il solo Appennino.