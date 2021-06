METEO – Saranno GIORNI ROVENTI fino a LUGLIO su parte dell’ITALIA? Salgono le quotazioni

Bolla calda verso l’Italia

Meteo – Una bolla d’aria molto calda si appresta ad abbracciare gran parte d’Italia. La discesa sulla Penisola Iberica di una saccatura nord atlantica, sin verso l’entroterra marocchino, sta favorendo la risalita di masse d’aria nord africane verso il Mediterraneo centrale. Nonostante qualche nube si passaggio, nel corso del weekend farà molto caldo su gran parte del Paese, con picchi massimi che all’estremo sud e sulle due Isole Maggiori potrebbero sfiorare i +40°C.

Caldo interrotto da forti temporali al nord

Meteo – Mentre al centro-sud e sull’Emilia- Romagna sarà un weekend decisamente caldo, al nord tornerà gradualmente l’instabilità. Non tanto oggi, ma domani sarà la giornata in cui l’Italia si ritroverà divisa in due: caldo estivo a sud del Po, seppur con qualche nube di passaggio, mentre forti temporali raggiungeranno i settori alpini e prealpini, sconfinando entro la fine del giorno anche alle pianure di Piemonte, Lombardia e localmente del Triveneto.

Canicola italiana duratura?

Meteo – Potrebbe essere un finale di giugno davvero rovente per alcune regioni italiane. Se al nordovest arriverà un po’ di refrigerio tra domani e la prima parte della prossima settimana, grazie ad infiltrazioni umide oceaniche ed ai temporali, al centro-sud e sulla Romagna continuerà a fare molto caldo. Secondo i principali modelli matematici, la bolla d’aria calda insisterà sul Mediterraneo meridionale probabilmente fino al termine del mese di giugno, con isoterme in libera atmosfera che alla quota di 850 hPa potrebbero mantenersi attorno ai +23/+24°C con momentanei picchi fino a +26/+27°C sull’estremo sud Italia. In tal modo in regioni come Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna si potrebbero toccare a più riprese i +40°C con punte occasionalmente anche superiori sui settori più interni. Caldo intenso anche per luglio? vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

