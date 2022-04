METEO – Scatta l’ALLERTA per NEVE e VENTO forte in ITALIA, il comunicato della PROTEZIONE CIVILE

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Siamo nel vivo del peggioramento meteo d’inizio aprile che sta portando precipitazioni e nevicate in Italia; questo grazie ad una vasta saccatura d’aria artica in discesa dal continente europeo che punta verso il bacino Mediterraneo. Osservando l’ultimo scatto satellitare si denota la presenza di nuvolosità compatta su gran parte della penisola (fatta eccezione per le regioni del nord-ovest); sulle regioni del nord-est sta piovendo con precipitazioni a carattere nevoso sull’arco Alpino dai 1000 metri. Vediamo cosa ci attenderà nelle prossime ore!

La perturbazione d’inizio aprile sta caratterizzando l’andamento meteorologico di questi giorni e coinvolgerà gran parte della penisola: nelle prossime ore la neve calerà fin verso i 900-1200 metri sull’arco Alpino e Appennino settentrionale e sui 1400-1600 metri sull’Appennino centrale. In serata possibili ancora fenomeni temporaleschi sulle regioni Tirreniche centrali e meridionali, con un brusco calo della quota neve che si attesterà intorno ai 500 metri al nord-ovest e sui 700 metri al centro. Domani atteso un ulteriore incremento del freddo come vedremo nel paragrafo successivo.