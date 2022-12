Meteo – Serie di impulsi perturbati investono l’Italia. Ecco come proseguirà il mese di Dicembre

Condizioni meteo in Italia: tanto freddo stamattina

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Torna il freddo in Italia grazie ad una vasta massa d’aria di tipo artico ed annesso calo delle temperature. Condizioni meteo che risulteranno stabili in Italia, con temperature molto basse al primo mattino e qualche pioggia ancora al sud Italia. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna.

Previsioni meteo per oggi, 12 Dicembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 12 Dicembre: AL NORD: Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con possibilità di foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Isolate piogge sulla Liguria orientale. Nuvolosità in aumento entro la serata a partire dai settori occidentali ma con tempo asciutto. Deboli fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 600 metri. AL CENTRO: Nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni centrali ma con tempo asciutto, locali piogge solo sulle Marche. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali. AL SUD E SULLE ISOLE:Tempo instabile al mattino al Sud con piogge sparse su Puglia, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio piogge sparse ancora sulle stesse regioni prima di un miglioramento nel corso della serata. Piogge in arrivo sulla Sardegna. Nei prossimi giorni ancora perturbazioni con addolcimento delle temperature ed estese nevicate attese su Francia e Germania, possibile neve anche a Parigi.

Peggioramento domani con piogge e neve a bassa quota al centro-sud

Meteo domani – Dalla giornata di domani avremo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: aria atlantica si farà strada da ovest con un blando e fugace minimo di bassa pressione. Questo determinerà l’arrivo di precipitazioni, soprattutto al centro-sud, anche a carattere di temporale sul basso Tirreno. Possibilità di neve a quote basse inizialmente sulle regioni del Centro, localmente fin verso i 400-600 metri, rialzo durante la giornata con neve sull’Appennino.

CONTINUA A LEGGERE​

Serie di impulsi perturbati fino al weekend?

Confermato da tutti i principali modelli il maltempo accompagnato da aria decisamente più mite nel corso della seguente settimana. Fino al weekend infatti le condizioni meteo risulteranno pienamente perturbate, con una serie di impulsi atlantici che porteranno piogge e neve a ripetizione in Italia. Da monitorare la possibilità del ritorno dell’alta pressione per la settimana che precede il Natale; non ci resta dunque che aspettare e vedere quale sarà l’evoluzione meteo in queste due settimana che precedono le festività.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.