Meteo – Serie di perturbazioni polari in arrivo in Italia da qui a Febbraio, con possibili temporali e neve in montagna

Piogge e rovesci si attivano sul basso versante adriatico e Basilicata

Le condizioni meteo appaiono quest’oggi in relativo miglioramento, soprattutto nelle zone duramente colpite dal maltempo negli scorsi giorni e fino alle prime ore della notte odierna, con piogge e rovesci che si sono spostati progressivamente sul basso versante adriatico e sulla Basilicata. Persistono e persisterà anche in serata la possibilità di isolati e residuali rovesci su Sicilia e Calabria, mentre il tempo risulterà relativamente stabile e asciutto sulla Sardegna e sul resto del Paese.

Il maltempo non molla l’Italia, con nuovo peggioramento alle porte

Il maltempo tuttavia non sembra mollare facilmente la nostra Penisola, con un nuovo peggioramento alle porte di stampo polare marittimo che porterà i suoi primi effetti nella giornata di domani giovedì 22 gennaio sulla Sardegna che si estenderanno, entro venerdì 23, sulle regioni nordoccidentali, dove la neve scenderà a quote anche prossime a quelle di pianura. Entro la prima parte di sabato 24 l’instabilità potrebbe raggiungere anche il centro-sud, specie di sponda tirrenica.

Altro impulso perturbato di stampo polare nel Weekend

A partire dal pomeriggio di sabato 24 gennaio un nuovo impulso, anche questo di stampo polare, sembra poter interessare ancora la nostra Penisola, con rinnovato maltempo sparso da nord a sud stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. E anche in questo caso, la neve potrà scendere a tratti fino a quote pianeggianti, specie sul Piemonte, fermandosi invece in montagna al centro-sud. Le temperature, in questo contesto, risulteranno tipicamente invernali, in particolare al nord.

Serie di perturbazioni in arrivo fino a Febbraio sull’Italia

La serie di perturbazioni non sembra arrestarsi nel Weekend, ma sembra protrarsi ancora a lungo sul bacino del Mediterraneo e, stando alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, fino ad almeno gli inizi di febbraio. La matrice d’aria sarà spesso polare marittima, il che permetterà frequenti nevicate a quote quantomeno di montagna. Le perturbazioni saranno intervallate da temporanei richiami caldi che porteranno le temperature a tratti anche oltre la media di riferimento, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

