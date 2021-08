METEO SETTEMBRE – Autunno alle porte, si prepara una STAGIONE movimentata in ITALIA, ecco perché

Instabilità pomeridiana in atto

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Come previsto l’Italia è sotto l’influenza di una saccatura d’aria instabile, che proprio in queste ore sta favorendo la formazione di rovesci e temporali sulle regioni del centro-sud. Nella giornata di ieri un forte temporale di grandine si è manifestato in provincia di Salerno danneggiando le zone a ridosso della Costiera Amalfitana. Anche nella giornata di domani non mancheranno rovesci e temporali come vedremo nel paragrafo di seguito.

In arrivo forti precipitazioni anche nella giornata di domani

Meteo – Temporali in arrivo su zone interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti su Campania, Basilicata e Puglia a ridosso dei settori pianeggianti; possibili fenomeni intensi tra Lazio e Abruzzo, mentre temporali più localizzati potranno avvenire sulle isole maggiori e sulle Alpi. Situazione analoga prevista per domani, con piogge e temporali estesi a tutto il meridione e fenomeni meno consistenti sulle Alpi (più relegati tra Trentino, Veneto e Friuli). L’estate dunque sembra aver subito un brutto colpo, anche se il peggio sembrerebbe ancora arrivare!

Burrasca di fine agosto, ecco cosa accadrà

Nei precedenti editoriali abbiamo parlato della possibile burrasca di fine estate, che per questo weekend dovrebbe decretare l’arrivo del fresco e del maltempo in Italia. L’L’abbassamento di un centro di bassa pressione dalla Scandinavia fin verso i paesi dell’Europa orientale, farà confluire sull’Italia correnti più fresche e perturbate in quota. Il forte contrasto, potrebbe dare adito ad un fronte freddo che nella notte fra venerdì e sabato andrebbe a lambire le regioni del nord-est, attraversando l’italia fino alle regioni centrali. Annesso calo termico al passaggio delle precipitazioni, che potrebbe regalarci temperature di 6-8°C in meno rispetto alle medie del periodo e fino a 10°C in meno sui settori montani. Una tendenza in linea con quanto previsto per il mese di settembre, che potrebbe si esordire con una rimonta anticiclonica ma essere di seguito interessato da numerose intrusioni di aria instabile.

