METEO – SETTEMBRE con alternanza in ITALIA tra MALTEMPO e CALO TERMICO e nuove ondate di CALDO AFRICANO

Circolazione depressionaria verso l’Europa centrale

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei precedenti editoriali, la depressione atlantica che nei giorni scorsi si è approfondita ad ovest delle Isole Britanniche, si dirige verso l’Europa centrale. Questo sta portando al cedimento del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale, permettendo al flusso umido occidentale di raggiungere l’Italia centro-settentrionale, con condizioni meteo instabili e a tratti perturbate.

Piogge e temporali tra oggi e domani al Centro-Nord, sole e caldo al Sud

Il flusso di correnti umide porterà condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali. Già in mattinata acquazzoni e temporali hanno interessato molte di tale regioni, specie sui settori tirrenici, dove si è verificato anche un tornado. Durante le ore pomeridiane ancora condizioni meteo instabili con fenomeni soprattutto su Nord-Est, Toscana, Umbria e Marche. Temporanea attenuazione delle precipitazioni in serata. Caldo ancora intenso al Sud dove le temperature saranno anche di 6-8 gradi sopra media e si potranno toccare punte di+36/38 gradi su Calabria e Isole Maggiori.

Meteo weekend: poche piogge e clima più gradevole in Italia

Nel corso del prossimo weekend la circolazione depressionaria si muoverà verso l’Europa orientale e delle residue precipitazioni interesseranno soprattutto il Nord-Est e i settori adriatici. Nel frattempo un promontorio di alta pressione è in espansione da ovest sul Mediterraneo centro-occidentale e la Penisola Italiana si troverà sul bordo orientale. Condizioni meteo quindi in miglioramento sul resto d’Italia con ampie schiarite in arrivo che porteranno cieli per lo più soleggiati. Per quanto riguarda le temperature avremo un calo termico che raggiungerà anche il Sud Italia portando clima più gradevole con valori in linea con le medie su tutta la Penisola.

Autunno ancora a sprazzi sull’Italia

Dopo la parentesi instabile tra oggi e domani ed il calo termico del weekend, l’Italia tornerà alle prese con giornate dal sapore estivo, con l’autunno che ancora non riesce partire del tutto. I principali modelli mostrano infatti per la prossima settimana un nuova rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo ed in espansione fino all’Europa centrale, portando sull’Italia condizioni meteo stabili e temperature di stampo estivo. Trattandosi comunque di tendenze oltre i 5 giorni vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.

