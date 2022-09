METEO – SETTEMBRE dal sapore estivo grazie all’anticiclone sub-tropicale. Ma attenzione a seguire

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La prima settimana del mese di settembre si inaugura con tempo più stabile grazie all’espansione di un campo d’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Questa configurazione ci darà una parvenza d’estate con condizioni meteo pienamente stabili in Italia e temperature in deciso aumento sulle regioni centrali e del meridione.Tutto questo è dovuto alla presenza di una vasta e profonda circolazione depressionaria che si muove tra Isole Britanniche ed Europa occidentale. Nuovo peggioramento meteo però che potrebbe interessare l’Italia prima del weekend. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Queste le previsioni meteo per oggi 5 settembre: AL NORD: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito. AL CENTRO: Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio atteso qualche innocuo addensamento tra Toscana e Abruzzo, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora stabilità diffusa con velature attese tra Molise e Sardegna. Nei prossimi giorni vivremo un aumento delle temperature sul nostro territorio come già anticipato; entriamo nel dettaglio.

Aumento delle temperature in vista, fino alla giornata di venerdì

Come anticipato le condizioni meteo risulteranno stabili fino a metà settimana, con temperature previste in aumento nei prossimi giorni: specie sulle regioni del centro-sud si assisterà ad un rialzo termico di circa 4-5°C, con punte fino a 8°C entro venerdì sulle regioni del meridione. Temperature più vicine alle medie del periodo al Nord dove non mancheranno un po’ di temporali pomeridiani specie sui settori alpini. Prosegue dunque l’estate seppure senza particolari eccessi di caldo. Valori massimi che comunque raggiungeranno i +30/32 gradi al Centro-Sud con punte di +35 sulle Isole Maggiori.

CONTINUA A LEGGERE​

Flusso perturbato in arrivo nella seconda parte della settimana

L’estate avrà vita corta in questa settimana: da mercoledì secondo gli aggiornamenti dei modelli matematici, una circolazione depressionaria posizionata nell’oceano atlantico si muoverà verso oriente, interessando l’Europa centrale. Correnti umide dai quadranti occidentali dovrebbero interessare anche l’Italia, ed in particolare il Centro-Nord, portando un peggioramento meteo con piogge e temporali diffusi. Più a riparo il Sud dove comunque qualche temporale potrebbe arrivare nel weekend. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.