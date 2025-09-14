Meteo – Settembre verso una seconda parte con dominio anticiclonico? La tendenza

Meteo in miglioramento sull’Italia

Weekend verso un prosieguo più stabile. La perturbazione che nella giornata di sabato ha interessato le regioni settentrionali si è rapidamente allontanata verso levante. Tuttavia, infiltrazioni umide riusciranno nella giornata odierna a causare residui disturbi su Friuli e levante ligure con possibili acquazzoni. Stabilità sul resto del Paese, seppur con innocui addensamenti medio-alti di passaggio.

Meteo dal 15 al 21 settembre, arriva una pausa anticiclonica

Mese di settembre che volgerà verso una pausa anticiclonica. La prossima settimana sarà infatti caratterizzata da anomalie positive di pressione sull’Europa meridionale. Possibile una maggiore invadenza dell’alta pressione anche sul bacino del Mediterraneo con tempo nel complesso stabile e mite sull’Italia. Non è escluso qualche disturbo nella giornata di martedì sull’estreme regioni di Nordest, lambite da correnti più umide in transito sul centro Europa.

Ultima parte di settembre tra alta pressione e qualche passaggio instabile?

Centro di calcolo probabilistico europeo che mostra un’ultima parte del mese di settembre con anomalie positive di pressione in trasferimento verso l’Europa occidentale, mentre senza significative variazioni sul resto del continente. Possibile una terza decade del mese di settembre con l’alta pressione ancora invadente sul centro-sud Italia, mentre al nord e parte del centro potrebbero tornare piogge, temporali ed un calo termico.

Autunno meteorologico al via tra alti e bassi?

Autunno meteorologico che potrebbe quindi trascorrere tra alti e bassi nella sua prima parte stagionale. Mese di settembre che infatti è previsto nel complesso mite sull’Italia con scarse precipitazioni al sud ed Isole, mentre in linea con il periodo al nord e parte del centro. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.