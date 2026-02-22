Meteo – Anticiclone duraturo, al via una fase stabile sull’Italia

Domenica di sole sull’Italia

Alta pressione in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale tende ad abbracciare anche l’Italia con valori barici al suolo alti e livellati attorno ai 1025 hPa. Attesa una giornata di domenica di diffusa stabilità con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al centro-sud ed Isole. Qualche innocua e sottile velatura scivolerà sulle regioni settentrionali, mentre addensamenti medio-bassi sono attesi su Liguria e Pianura Padana centro-occidentale. Temperature attese in diffuso aumento con valori massimi sino a +14/+16°C al nord e medio Adriatico, +16/18°C sui settori tirrenici ed Isole con punte di +19/+20°C su Sardegna e Sicilia.

Prossima settimana atteso un dominio anticiclonico sull’Europa sud-occidentale

Fine della prolungata fase perturbata in Europa. Un campo d’alta pressione è infatti in espansione e rinforzo sui settori sud-occidentali con valori barici attualmente sino a 1032 hPa su Penisola Iberica e sud della Francia. In tal modo le umide correnti oceaniche tenderanno a salire di latitudine, ponendo fine alla prolungata fase perturbata sull’Europa meridionale.

Febbraio termina stabile sull’Italia?

Alta pressione che potrebbe insistere sull’Europa meridionale per gran parte della prossima settimana. Dopo il prolungato periodo perturbato, l’ultima parte di febbraio potrebbe quindi trascorrere più asciutta sull’Italia con l’alta pressione che devierà le umide e piovose perturbazioni oceaniche sul centro-nord Europa. Temperature che si porteranno al di sopra delle medie del periodo per un finale di febbraio anomalo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.