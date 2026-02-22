Meteo Italia – Alta pressione in affermazione, bel tempo e temperature in aumento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da una saccatura distesa dalla Scandinavia al Mediterraneo orientale, mentre un vasto campo d’alta pressione è in espansione sull’Europa occidentale con valori barici al suolo sino a 1032 hPa tra Penisola Iberica e sud della Francia. Flusso umido perturbato che tende quindi ad alzarsi di latitudine, mentre sull’Italia è in atto un deciso rialzo del campo barico da ovest con valori pressori sino a 1025 hPa.

Domenica di bel tempo su tutta l’Italia

Campo altopressorio in ulteriore affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale con valori barici al suolo alti e livellati attorno ai 1025 hPa. Attesa una giornata di domenica di diffusa stabilità con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al centro-sud ed Isole. Qualche innocua e sottile velatura scivolerà sulle regioni settentrionali, mentre addensamenti medio-bassi sono attesi su Liguria e Pianura Padana centro-occidentale. Temperature attese in diffuso aumento con valori massimi sino a +14/+16°C al nord e medio Adriatico, +16/18°C sui settori tirrenici ed Isole con punte di +19/+20°C su Sardegna e Sicilia.

Stop al maltempo, alta pressione anche per la prossima settimana

Un vasto e robusto campo di alta pressione insisterà sull’Europa occidentale e Mediterraneo, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulla Penisola Iberica, anche nel corso della prossima settimana. Condizioni meteo che saranno decisamente stabili su tutta l’Italia con temperature in rialzo anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie del periodo.

