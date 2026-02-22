Meteo Italia – Alta pressione in affermazione, bel tempo e temperature in aumento

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da una saccatura distesa dalla Scandinavia al Mediterraneo orientale, mentre un vasto campo d’alta pressione è in espansione sull’Europa occidentale con valori barici al suolo sino a 1032 hPa tra Penisola Iberica e sud della Francia. Flusso umido perturbato che tende quindi ad alzarsi di latitudine, mentre sull’Italia è in atto un deciso rialzo del campo barico da ovest con valori pressori sino a 1025 hPa.
Domenica di bel tempo su tutta l’Italia
Campo altopressorio in ulteriore affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale con valori barici al suolo alti e livellati attorno ai 1025 hPa. Attesa una giornata di domenica di diffusa stabilità con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al centro-sud ed Isole. Qualche innocua e sottile velatura scivolerà sulle regioni settentrionali, mentre addensamenti medio-bassi sono attesi su Liguria e Pianura Padana centro-occidentale. Temperature attese in diffuso aumento con valori massimi sino a +14/+16°C al nord e medio Adriatico, +16/18°C sui settori tirrenici ed Isole con punte di +19/+20°C su Sardegna e Sicilia.
Stop al maltempo, alta pressione anche per la prossima settimana
Un vasto e robusto campo di alta pressione insisterà sull’Europa occidentale e Mediterraneo, con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulla Penisola Iberica, anche nel corso della prossima settimana. Condizioni meteo che saranno decisamente stabili su tutta l’Italia con temperature in rialzo anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie del periodo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.