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Meteo – Settimana che parte con maltempo e possibili nubifragi in Italia, i dettagli

di Salvatore Russo

Meteo - Primavera che continua ad inciampare a causa della presenza di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale, con rischio nubifragi per la prima parte di settimana: i dettagli

Meteo – Settimana che parte con maltempo e possibili nubifragi in Italia, i dettagli
Rischio nubifragi in arrivo ad inizio settimana.

Tempo perturbato nel Paese

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente perturbate, con un miglioramento che avanza sui settori nordoccidentali e sulla Sardegna, duramente coinvolti dall’instabilità negli ultimi giorni, ma con il maltempo che va estendendosi quest’oggi sulla Sicilia, sulla Calabria e Basilicata joniche e, presto, anche sul medio versante adriatico a causa dell’attivazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale.

Allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile aveva già diffuso un’allerta su alcuni dei settori del Paese valida per oggi a causa dei fenomeni anche intensi che non si sono fatti attendere sullo stivale. Inoltre, piogge e possibili temporali localmente anche intensi si confermeranno anche nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola, coinvolgendo più particolarmente il versante jonico della Calabria e della Basilicata.

Prima parte di settimana ancora perturbata

La prima parte della settimana subentrante risulterà pertanto, a conti fatti, particolarmente perturbata a causa del passaggio di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale, con piogge e temporali localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio in arrivo sulle regioni meridionali. I cumulati complessivi maggiori si registreranno lungo il versante jonico della Sicilia e della Calabria.

Qualche rovescio anche in Abruzzo, con fiocchi fin sui 1.500/1.700 metri

Qualche rovescio tuttavia raggiungerà anche l’Abruzzo, soprattutto nella giornata di domani lunedì 16 marzo, con fiocchi che potranno scendere sul relativo Appennino fin sui 1.500/1.700 metri. Rimane invece relativamente più stabile e asciutto al nord e sul medio Tirreno, dove avanzeranno schiarite anche ampie e dove, pertanto, i cieli si manterranno perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi grazie all’ingresso di una ventilazione più secca, ma anche più fredda. Il clima, nel complesso, risulterà infatti tardo-invernale, più che prettamente primaverile.

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Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

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