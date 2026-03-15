Meteo – Settimana che parte con maltempo e possibili nubifragi in Italia, i dettagli

Tempo perturbato nel Paese

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente perturbate, con un miglioramento che avanza sui settori nordoccidentali e sulla Sardegna, duramente coinvolti dall’instabilità negli ultimi giorni, ma con il maltempo che va estendendosi quest’oggi sulla Sicilia, sulla Calabria e Basilicata joniche e, presto, anche sul medio versante adriatico a causa dell’attivazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale.

Allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile aveva già diffuso un’allerta su alcuni dei settori del Paese valida per oggi a causa dei fenomeni anche intensi che non si sono fatti attendere sullo stivale. Inoltre, piogge e possibili temporali localmente anche intensi si confermeranno anche nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola, coinvolgendo più particolarmente il versante jonico della Calabria e della Basilicata.

Prima parte di settimana ancora perturbata

La prima parte della settimana subentrante risulterà pertanto, a conti fatti, particolarmente perturbata a causa del passaggio di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale, con piogge e temporali localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio in arrivo sulle regioni meridionali. I cumulati complessivi maggiori si registreranno lungo il versante jonico della Sicilia e della Calabria.

Qualche rovescio anche in Abruzzo, con fiocchi fin sui 1.500/1.700 metri

Qualche rovescio tuttavia raggiungerà anche l’Abruzzo, soprattutto nella giornata di domani lunedì 16 marzo, con fiocchi che potranno scendere sul relativo Appennino fin sui 1.500/1.700 metri. Rimane invece relativamente più stabile e asciutto al nord e sul medio Tirreno, dove avanzeranno schiarite anche ampie e dove, pertanto, i cieli si manterranno perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi grazie all’ingresso di una ventilazione più secca, ma anche più fredda. Il clima, nel complesso, risulterà infatti tardo-invernale, più che prettamente primaverile.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.