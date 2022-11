Meteo – Settimana movimentata, finalmente tornano le piogge autunnali e nevicate abbondanti in montagna

Goccia fredda in risalita verso l’Europa centro-occidentale

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Negli ultimi giorni della scorsa settimana un robusto anticiclone si è andato a rafforzare sull’Europa centro-orientale portando caldo anomalo sui settori centro-settentrionali del continente. Allo stesso tempo una goccia fredda ha raggiunto il Mediterraneo centrale risalendo la Penisola Italiana tra le giornate di sabato e domenica, portando condizioni meteo instabili con piogge e temporali ed anche un calo termico. Temperature che sono scese anche leggermente sotto la media del periodo ed ha fatto ritorno la neve in Appennino fin verso i 1500 metri. Ora la goccia fredda è in risalita verso l’Europa centro-occidentale, per poi essere assorbita dalla depressione presente in Atlantico.

Residue piogge e temporali in Italia nella giornata odierna

La giornata odierna sarà ancora influenzata dall’azione della goccia fredda, mentre essa si allontana verso nord-ovest. Nella mattinata avremo infatti ancora piogge sparse su Lazio, Campania, Abruzzo e Marche e qualche fenomeno anche al Nord-Ovest con neve sulle Alpi fino ai 1200-1400 metri. Tra il pomeriggio e la serata ancora fenomeni residui tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Sui settori tirrenici non sono esclusi locali fenomeni a carattere temporalesco.

Flusso atlantico verso il Mediterraneo porta piogge autunnali in Italia

Nel corso dei prossimi giorni i massimi di pressione si sposteranno verso le Scandinavia, permettendo alla profonda circolazione depressionaria presente in Atlantico di allungare una saccatura verso l’Europa centrale, con un flusso di correnti umide e instabili che andranno ad interessare anche il Mediterraneo. Un primo sistema perturbato raggiungerà nella giornata di domani il nord, la Sardegna e il medio versante tirrenico, portando piogge sparse e temporali. Nella giornata di mercoledì precipitazioni che raggiungeranno anche il Sud Italia, con fenomeni soprattutto i settori tirrenici. Neve sulle Alpi a quote medio-alte.

CONTINUA A LEGGERE





Altra perturbazione attesa nella seconda parte di settimana

L’apertura della porta atlantica permetterà l’arrivo di perturbazioni in serie, grazie ad un flusso perturbato che scorre alle medie latitudini. Stando agli ultimi aggiornamento del modello americano GFS, già nella giornata di venerdì è in transito un piccolo cavetto d’onda che porterebbe piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, anche se dovrebbe trattarsi di un passaggio molto rapido. Ma a seguire, già nella giornata di sabato, una saccatura depressionaria dovrebbe affondare sul Mediterraneo, portando piogge diffuse e temporali su tutta l’Italia. Possibili nevicate anche abbondanti sulle montagne. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.