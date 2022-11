Meteo – Severa perturbazione in arrivo: allerta meteo per pioggia, neve e venti di burrasca

Condizioni meteo in italia

Salve e buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Siamo giunti all’ultima decade del mese di Novembre che si inaugurerà con una possente perturbazione sul nostro paese: la situazione sinottica evidenzia una profonda area depressionaria sull’oceano Atlantico con un minimo di bassa pressione di circa 975 hPa nei pressi dell’Irlanda. Nelle prossime ore questa invierà un impulso perturbato verso il Mediterraneo con l’approfondimento di un vortice depressionario proprio sull’Italia. Ma intanto vediamo le previsioni meteo dettagliata per la giornata di domani.

Possente perturbazione in arrivo domani

Focus maltempo – La giornata di domani Martedì 22 Novembre, vedrà la formazione di un minimo di bassa pressione sull’Italia con valori al suolo fino a 985 hPa. Questo si muoverà lentamente da ovest verso est portando condizioni meteo perturbate su molte regioni. Piogge e temporali diffusi nella prima parte della giornata: nella notte saranno dapprima coinvolte le regioni del nord Italia, la catena Appenninica e le regioni Tirreniche fino alla Campania; piogge e temporali intensi saranno possibili su Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sardegna. Al mattino poi attenzione ad Emilia Romagna, Triveneto e regioni tirreniche in generale dalla Liguria di levante alla Campania. Specie sui versanti occidentali non si escludono accumuli di pioggia con picchi di oltre 100 millimetri, su settori preappenninici e appenninici. Da segnalare forti venti con raffiche prossime ai 70-100 km/h e ai mari molto mossi o agitati, prevista marea eccezionale su Venezia. Miglioramento meteo da metà settimana.

Focus neve: l’Inverno bussa alla porta, ecco dove imbiancherà

Focus neve – Il vortice depressionario proveniente dall’Atlantico porterà con se anche aria più fredda che nella giornata di domani produrrà nevicate prima sulle Alpi e poi lungo l’Appennino. Neve anche abbondante sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali con fiocchi fino a quote basse: attesi fenomeni fin sui 1300 sull’Appennino settentrionale e fino a 700-800 metri sulle Alpi nel corso delle ore notturne. Da non escludere fiocchi anche nel Cuneese fino a raggiungere il capoluogo di provincia. Brusco calo della quota neve anche sull’Appennino centrale con fenomeni dai 1300 metri in Emilia Romagna al mattino; tra pomeriggio e sera la confluenza d’aria fredda permetterà l’arrivo della neve fin verso i 600-900 metri tra Emilia e Marche; neve anche tra Lazio e Abruzzo fin verso i 1100-1300 metri e sull’Appennino meridionale fino ai 1400-1500 metri; a queste quote potrebbe imbiancarsi per la prima volta anche il Gennargentu. Vediamo infine l’allerta meteo valida per domani.

Allerta meteo: i dettagli

In vista dei fenomeni attesi per la giornata di domani, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza:

Precipitazioni:

– diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone interne del Lazio meridionale, settori occidentali di Abruzzo meridionale e Molise e settori settentrionali e tirrenici della Campania, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lazio centro-meridionale, Abruzzo occidentale e Campania, sulle restanti zone interne del Molise e su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Lombardia sud-orientale, Liguria di Levante, alta Toscana, versanti occidentali della Sardegna e della Basilicata e settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, settori nord-orientale e tirrenico meridionale del Lazio, settori occidentali dell’Abruzzo, settori costieri tirrenici della Basilicata e citati settori calabresi;

– da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro della penisola, sui restanti settori di Lombardia orientale, Triveneto, Sardegna e Basilicata centro-settentrionale e su settori settentrionali e interni centrali della Puglia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse sul resto del meridione della penisola, sui restanti settori di Lombardia e Liguria, sui settori settentrionali e orientali del Piemonte e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 m sui settori alpini, con apporti al suolo deboli su quelli occidentali, moderati su quelli centrali, fino ad abbondanti su quelli orientali, saranno possibili sconfinamenti fino ai 600-700 m in alcune valli dell’Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia; al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi della Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati; inizialmente al di sopra dei 1200-1400 m, in calo fino ai 1000 m sull’Appennino settentrionale con sconfinamenti fino agli 800-900 m sul versante ligure, piemontese, lombardo ed emiliano, con apporti al suolo moderati; inizialmente al di sopra dei 1600-1800 m, in calo fino ai 1000-1200 m dal pomeriggio, sull’Appennino umbro-marchigiano, con apporti al suolo moderati; inizialmente al di sopra dei 1800-2000 m, in calo fino ai 1200-1400 m in serata, sull’Appennino abruzzese e laziale, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte.

Venti: da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali, con raffiche di tempesta, sulla Sardegna; di burrasca sud-occidentali con raffiche di burrasca forte, tendenti a ruotare da ovest-nord-ovest, su Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria, con raffiche fino a tempesta; di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte, tendenti a ruotare da sud-ovest, su Puglia e Molise; inizialmente forti sud-orientali con raffiche di burrasca sul versante adriatico dell’Abruzzo, in attenuazione; da forti a burrasca sud-occidentali sul Lazio, tendenti a ruotare da nord-ovest con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri; di burrasca nord-occidentali con raffiche di burrasca forte su Liguria e settori occidentali e arcipelago della Toscana; da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sul Friuli Venezia Giulia, sui settori adriatici del Veneto e sui settori adriatici e appenninici dell’Emilia-Romagna; da forti a burrasca sud-orientali, tendenti a ruotare da nord-ovest con raffiche fino a burrasca forte lungo le coste e sui settori appenninici, sulle Marche; da forti a burrasca di Foehn sui settori alpini, con locali sconfinamenti nelle adiacenti valli e pianure.

