Meteo – Fronte instabile si allontana dall’Italia, ma con nuovo peggioramento alle porte: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove

Serata di maltempo in Italia

Il fronte di maltempo continuerà a spostarsi verso meridione nella serata corrente, con piogge e temporali localmente anche intensi che insisteranno sul basso versante tirrenico con una eccezione (scopri quale) e che caratterizzeranno anche il settore adriatico meridionale almeno fino alla prima parte: nella seconda parte della serata infatti, un miglioramento avanzerà su quest’ultimi settori con cessazione dei fenomeni, malgrado il clima che si manterrà tardoautunnale.

Tempo in via di miglioramento in giornata, ma nuovo peggioramento alle porte dell’Italia già in serata

Il fronte di maltempo si allontanerà nella giornata di domani lunedì 21 novembre portando un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, che si inserirà in un contesto comunque perturbato sulle aree tirreniche soprattutto della Sicilia, ma, in parte, anche della Calabria nella notte. Un altro peggioramento è tuttavia alle porte del Paese con un impulso perturbato, questa volta di origine polare marittima, che favorirà l’ingresso, in serata, di nuove piogge e temporali localmente anche intensi che coinvolgeranno principalmente l’alto versante tirrenico e la Sardegna, con rovesci più blandi e isolati su Lazio e Campania, ma in successiva rapida estensione sulla nostra Penisola nella notte successiva.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse dal pomeriggio, tendenti a diffuse dalla serata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, Appennino emiliano occidentale e versanti occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati moderati; isolate dal pomeriggio, tendenti a sparse dalla serata con fenomeni anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, sui restanti settori di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna e su Valle d’Aosta, settori settentrionali e orientali del Piemonte, Lombardia, Triveneto, Umbria, Marche occidentali, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, versanti occidentali della Basilicata e settori tirrenici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali della Toscana, sulla pianura occidentale emiliana e sul versante tirrenico del Lazio. sparse nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale e tendenti ad esaurimento, sui settori settentrionali della Sicilia e sui settori tirrenici meridionali della Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale, comprese le Isole Eolie, e sui citati settori calabresi, deboli sulle restanti zone. Nevicate: dalla serata al di sopra dei 1000-1300 m sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in diminuzione localmente sensibile al Centro-Sud peninsulare. Venti: forti nord-occidentali, tendenti a ruotare da sud-ovest e a rinforzare fino a burrasca sulla Sardegna; forti nord-occidentali, tendenti a ruotare da sud-ovest, sulla Sicilia; inizialmente forti nord-occidentali sulle regioni meridionali della penisola, tendenti ad attenuazione; tendenti a forti sud-occidentali sulle coste settentrionali della Toscana e sull’estremo Ponente ligure; tendenti a forti meridionali dalla serata sui versanti adriatici di Marche, Abruzzo e Molise. Mari: agitato, tendente a molto agitato, il Mar di Sardegna; inizialmente agitati, tendenti a molto mossi, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, tendenti ad agitati il Mar Ligure settore di Levante, il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 21 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.