METEO – Severo MALTEMPO con NUBIFRAGI al sud ITALIA per fine OTTOBRE. Quale sarà la TENDENZA di NOVEMBRE?

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale in Italia con l’ausilio dell’ultimo scatto satellitare vede nuvolosità compatta sulle regioni meridionali, con i primi fenomeni intensi in atto sulla Sardegna. Al nord si segnalano le prime nebbie che indicano una maggiore stabilità atmosferica, dominante negli ultimi giorni su questi settori. Una sacca d’aria fresca in quota sta dando adito alla formazione di un minimo depressionario che apporterà severo maltempo sulle regioni dell’estremo sud. Ma vediamo dove.

Imminente ciclone verso le regioni meridionali, ecco le zone coinvolte

Focus meteo – Nel corso delle ore pomeridiane le piogge si faranno sentire sulle regioni del sud Italia: questo grazie ad una bassa pressione che attualmente registra 1010 hPa e che risalirà verso la Sicilia. I settori Ionici risentiranno particolarmente dei suoi effetti, specie tra Sicilia e Calabria con punte localmente di oltre 100 millimetri da inizio peggioramento. Anche la Sardegna orientale ne risentirà particolarmente. La prossima settimana sarà scandita da tempo più stabile con qualche infiltrazione umida.

Ultima settimana di ottobre con tempo in prevalenza stabile

Tendenza meteo – Dagli ultimi aggiornamenti modellistici l’ultima settimana di ottobre potrebbe essere caratterizzata da un rinforzo del campo di alta pressione sul continente europeo, che potrebbe raggiungere massimi al suolo di 1030 hPa. Nella seconda metà della settimana come già anticipato spazio a qualche infiltrazione umida che potrebbe dare adito a qualche pioggia sulle regioni centrali. Le temperature in questo frangente risulteranno in media o appena al di sotto di essa. Prosieguo dell’autunno con un possibile riscatto del mese di novembre. Ecco perché.

CONTINUA A LEGGERE