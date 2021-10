METEO ITALIA – AUTUNNO tra alti e bassi, ecco come potrebbe esordire NOVEMBRE

Meteo Italia tra maltempo ed anticiclone

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche in questo fine settimana vedono il nostro Paese diviso in due. Mentre sulle regioni settentrionali il tempo è stabile, grazie alla rimonta dell’alta pressione, al centro-sud persiste una residua instabilità. Molte nubi e qualche pioggia interessano Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria, ma sarà tra domenica e lunedì che un vortice in arrivo dalla Tunisia porterà condizioni di forte maltempo all’estremo sud.

Autunno non decolla, ma attenzione alle gocce fredde

Meteo – Per molte regioni d’Italia la stagione autunnale è stata fin qui decisamente sottotono. L’anticiclone è stato spesso invadente sull’Europa centro-occidentale, confinando le umide e piovose perturbazione atlantiche su latitudini superiori all’Italia. Le precipitazioni sono state fin qui scarse, specie sui settori tirrenici e sulla Pianura Padana; nel corso dei prossimi giorni le piogge interesseranno in particolare le regioni meridionali, influenzate dal vortice in arrivo sul Mar di Sicilia, con rischio nubifragi. Al centro-nord sarà sostanzialmente stabile fino a mercoledì, poi attenzione all’arrivo di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale, responsabile di una seconda parte di settimana instabile anche sulle regioni centrali.

Meteo Halloween ed Ognissanti a rischio alta pressione

La goccia fredda attesa per la prossima settimana sul Mediterraneo centrale, tenderà a scivolare verso l’Algeria riassorbendosi gradualmente entro il prossimo weekend. A seguire il campo barico subirà un nuovo deciso rinforzo sul Mediterraneo centrale, determinando una parentesi stabile sull’Italia proprio a cavallo tra la festività di Halloween e di Ognissanti. L’Autunno potrebbe subire un nuovo stop, ma come trascorrerà il mese di Novembre? Vediamo nella prossima pagina una tendenza sull’avvio dell’ultimo mese autunnale.

