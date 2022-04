METEO – Si aggrava il bilancio di DANNI e vittime in Sudafrica, a causa di uno tra gli ALLUVIONI più GRAVI della storia

Mentre il nostro Paese assiste quindi ad un evidente miglioramento delle condizioni meteo, il bilancio dell’alluvione che la scorsa settimana ha colpito la provincia orientale del Kwazulu-Natal, in Sudafrica , si è aggravato ulteriormente nelle ultime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo. Martedì 12 aprile violenti nubifragi si sarebbero infatti abbattuti nell’area causando diverse inondazioni, con la situazione che è apparsa sin da subito critica.

Come conseguenza di quanto scritto fin ora le condizioni meteo appaiono nella giornata odierna e più precisamente dal pomeriggio di ieri, generalmente stabili sulla nostra Penisola con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, malgrado qualche addensamento più consistente che riguardano i settori interni dello stivale e la Liguria , dove in realtà qualche localizzato piovasco si verifica di tanto in tanto. Le temperature appaiono in lieve aumento rispetto agli ultimi giorni, ma su valori che tornano al più nella media del periodo.

L’ondata di maltempo che ha coinvolto l’ Italia nel corso del weekend pasquale con rovesci residui fino alla mattinata di ieri, ha definitivamente abbandonato la nostra Penisola a causa del suo spostamento verso il settore balcanico. Il peggioramento, ormai un ricordo per lo stivale è stato accompagnato anche da correnti notevolmente più fredde di natura artica, che hanno causato un abbassamento generale e piuttosto sensibile delle temperature. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

443 morti e ancora 50 dispersi, danni al porto di Durban, Ramaphosa: “E’ disastro umanitario”

Stando a quanto si apprende dal sito “scienzenotizie.it” che definisce l’alluvione come tra i più gravi della storia, il bilancio delle vittime si sarebbe tristemente aggiornato a oltre 440 e più precisamente a 443 nelle ultime ore a cui vanno aggiunti circa una cinquantina di dispersi per cui le ricerche sono ancora in corso. L’alluvione avrebbe provocato dei danni anche al porto di Durban, tra i più importanti per l’economia dell’intero continente africano. Il Presidente del Sudafrica Ramaphosa sosterebbe si tratti di un vero e proprio disastro umanitario per cui servirebbero aiuti urgenti. Molte zone inoltre sarebbero ancora isolate a causa di vie rese inaccessibili e ponti crollati in seguito alla violenta ondata di maltempo.