METEO – Si apre una lunga fase INVERNALE con NEVE in ITALIA, ma GENNAIO potrebbe essere nuovamente ANTICICLONICO

Situazione meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la presenza di un campo d’alta pressione che si sta sempre più ritirando verso i settori occidentali del vecchio continente, a favore di una saccatura di origine nord-atlantica che irromperà sull’Italia nelle prossime ore. Via l’anticiclone dunque che ha caratterizzato questi primi giorni dell’anno e portando soprattutto nebbie e nubi basse. Nel corso del pomeriggio il freddo farà irruzione sul nostro territorio portando anche nevicate a bassissima quota, ecco dove.

Neve a bassissima quota in arrivo, ecco dove

Attenzione nel corso della giornata odierna alle regioni settentrionali, dove si manifesteranno piogge e acquazzoni sparsi, più intensi al Nord-Est. Locali piogge anche su settori tirrenici centrali e Sardegna. Tra la sera e la notte condizioni meteo perturbate soprattutto su Triveneto ed Emilia Romagna con quota neve in calo fin verso i 200-400 metri. Piogge e acquazzoni sparsi anche su regioni centrali e Campania con neve sull’Appennino fin verso i 1000 metri. Il calo termico si avvertirà particolarmente nella giornata di domani e sarà diffuso da nord a sud. Per il giorno dell’Epifania avremo un miglioramento delle condizioni meteo al nord ed un peggioramento al centro-sud.

Epifania con maltempo al sud

Meteo Epifania – Il maltempo si allontanerà gradualmente dalle regioni settentrionali nel corso dell’Epifania, mentre al centro-sud avremo diffuso maltempo: saranno possibili piogge sparse e nevicate in Appennino fin verso gli 800-1000 metri; a seguire un nuovo impulso perturbato in quota si sposterà dai quadranti occidentali per interessare nuovamente per la giornata di venerdì le regioni del meridione. Dopo un altro weekend di maltempo, è atteso un miglioramento per la prossima settimana?

