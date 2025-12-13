Meteo – Stabilità e relativo bel tempo con nebbie e foschie governano ancora l’Italia anche nelle prossime ore

Generale stabilità e bel tempo in Italia

Nella giornata odierna si confermano condizioni meteo di generale stabilità e relativo bel tempo sulla nostra Penisola che per la verità la contrassegnano ormai da una settimana grazie alla netta predominanza dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo, anche se di tanto in tanto si è assistito al transito di qualche isolato piovasco sulla Liguria. Qualche foschia e nebbia continua ad avvolgere la Pianura Padana e le vallate interne tra la notte e le prime ore del mattino.

Alto smog e qualità dell’aria pessima

La presenza di nebbie e foschie che avvolgono la Pianura Padana e le vallate interne, oltre che alcune delle pianure interne del Paese, sono una trappola per lo smog e, come consuetudine in questi casi, peggiorano notevolmente la qualità dell’aria: il particolato e gli inquinanti vengono infatti veicolati dall’umidità nei bassi strati, favoriti anche dai moti subsidenti innescati dall’Anticiclone stesso.

Tempo stabile e asciutto anche nelle prossime ore

L’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo prospetta la prosecuzione del dominio dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale. Ciò permetterà non solo la persistenza della stabilità e del relativo bel tempo sullo stivale, ma anche di qualche nebbia o foschia che comincerà già in serata a formarsi sulle solite aree notoriamente esposte a questa fenomenologia.

Clima relativamente mite, specie nelle ore diurne

Associato ad un contesto essenzialmente stabile e asciutto su tutto il territorio peninsulare, anche le temperature si rivelano spesso tutt’altro che invernali, specie nelle ore diurne. Nella notte, infatti, l’inversione termica determina una parvenza di freddo sulle pianure più interne dello stivale. Tuttavia, il clima continua e continuerà anche nelle prossime ore ad apparire relativamente mite in montagna, che da questo stesso fenomeno risulta invece penalizzata, con temperature che potranno apparire molto simili a quelle presenti in pianura.

