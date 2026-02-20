Meteo – Stop al maltempo anche per inizio settimana prossima, con assaggio di Primavera: la tendenza

Maltempo in azione su parte del Paese

La giornata odierna è stata contrassegnata ancora una volta dal maltempo, con piogge e rovesci in atto soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove non sono mancati episodi di grandine che hanno provocato persino qualche disagio. Inoltre, la neve è scesa sui rilievi, con temperature che appaiono in diminuzione al centro-sud, mentre il Fohen ha fatto decollare le temperature sulle regioni nordoccidentali.

Prossime ore con maltempo insistente soprattutto al sud

Le condizioni meteo continueranno a mantenersi perturbate soprattutto sulle regioni meridionali questa sera, con fenomeni distribuiti in maniera sempre sparsa e, peraltro, in attenuazione. Rovesci residuali riguarderanno anche l’Abruzzo, dove fiocchi continueranno a scendere fin sugli 800/900 metri. Le temperature confermeranno una diminuzione al centro-sud rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maggiore stabilità e temperature in aumento nel Weekend

A seguito dei rovesci residuali previsti sulle regioni meridionali tra la prossima notte e il mattino di domani sabato 21 febbraio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore miglioramento grazie all’espansione dell’Anticiclone azzorriano che finirà per imporsi su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Tale dinamica, oltre a favorire stabilità e bel tempo nel resto del Weekend, determinerà anche un aumento delle temperature, sensibile in particolare al centro-sud.

L’Anticiclone domina lo scenario anche ad inizio settimana prossima

L’Alta pressione di matrice azzorriana che per un lunghissimo tratto dell’inverno è stata praticamente assente sul bacino del Mediterraneo torna ad espandersi per migliaia di chilometri, finendo per assumere il ruolo di protagonista dello scenario meteorologico del nostro Paese anche ad inizio settimana prossima. Di conseguenza, le condizioni meteo si manterranno generalmente stabili e asciutte anche per allora, con temperature se possibile in ulteriore aumento su valori ovunque superiori alla media di riferimento e con primo assaggio primaverile.

