METEO – Tanto CALDO, ma anche PIOGGE e TEMPORALI: emanata l’ALLERTA della Protezione Civile: ecco dove

Maltempo da una parte, caldo intenso dall’altra

Sebbene sulle regioni centro-meridionali e su parte del nord è sensibilmente aumentata la percezione del caldo (e con essa le temperature) nella giornata odierna, le condizioni meteo risultano tuttavia perturbate sulle aree più settentrionali del Paese: al netto di una netta predominanza dell’Anticiclone africano infatti, non manca l’intrusione di correnti più fresche e instabili sulle aree più a settentrione, con piogge e temporali che se nel pomeriggio hanno interessato soprattutto il Friuli Venezia Giulia, in serata colpiranno principalmente il Trentino Alto Adige, soprattutto nella seconda parte.

Domani maltempo sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno nella giornata di domani mercoledì 22 giugno prevalentemente stabili, un flusso atlantico a ridosso delle Alpi porterà l’arrivo di un peggioramento su alcune aree della nostra Penisola, con rovesci che in maniera sparsa interesseranno il nord (soprattutto l’estremo nord) principalmente tra la mattina e il pomeriggio. Le condizioni meteo non solo si manterranno più stabili altrove, ma con temperature persino in aumento su valori in alcuni casi decisamente caldi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini e prealpini, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti zone pedemontane o di pianura del Piemonte e della Lombardia occidentale, con quantitativi cumulati fino a moderati sui settori alpini, deboli o puntualmente moderati sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile aumento al Centro-Sud con valori massimi da elevati a localmente molto elevati su Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna; massime in sensibile diminuzione al Nord. Venti: localmente forti dai quadranti meridionali sui settori alpini e Appennino settentrionale. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 22 giugno 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.

