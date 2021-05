METEO – Tanto SOLE e TEMPERATURE quasi ESTIVE in atto sull’ITALIA, ma da ovest già avanza una nuova perturbazione

Meteo quasi estivo sull’Italia

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! Splendida giornata di sole su gran parte d’Italia, grazie all’affermazione di un promontorio anticiclonico, alimentato dalla risalita di masse d’aria calde direttamente dal nord Africa. In questa prima parte del pomeriggio si stanno raggiungendo i valori massimi di temperatura, degni del mese di giugno! Sulle zone interne tra Toscana ed Umbria, infatti, si stanno toccando i +27/+28°C, così come sulla Sardegna, Campania e cosentino. Caldo anche sul resto del centro-sud, con valori attuali fino a +26°C; temperature più contenute solo lungo le coste, grazie alle brezze, e sul Piemonte, dove si fatica a superare i +20°C.

Cieli sereni quasi ovunque

Meteo – La presenza del campo anticiclonico, oltre a garantire temperature superiori alle medie stagionali anche di 3-5°C al centro-sud ed Isole Maggiori, è garante anche di tempo stabile. Osservando l’ultimo scatto satellitare, infatti, il sole è il principale protagonista su gran parte d’Italia. Da segnalare innocui addensamenti a ciclo diurno a ridosso dell’Appennino e sulle zone interne del centro, mentre le prime avvisaglie di un peggioramento del tempo sono in arrivo sul nordovest Italia; molte nubi, infatti, tendono a transitare tra Piemonte ed ovest Lombardia, sintomo del graduale cedimento dell’alta pressione sul suo fianco occidentale.

Meteo in peggioramento domani al nord

Meteo – Come anticipato, le prime avvisaglie per un cambio circolatorio sono già in atto all’estremo nordovest. Una vasta saccatura nordatlantica, si porterà gradualmente dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale, determinando una nuova fase di maltempo sull’Italia. Le prime deboli piogge sono attese nottetempo tra Piemonte e Valle d’Aosta, mentre i fenomeni si intensificheranno nel corso della giornata di domani, lunedì 10 maggio, risultando abbondanti sul Piemonte nord-occidentale. Tempo in peggioramento domani anche su Liguria, Emilia e Lombardia, con piogge in arrivo nella seconda parte di giornata. Maltempo in arrivo nei prossimi giorni sull’Italia, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

