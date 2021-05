METEO – TEMPERATURE in deciso AUMENTO tra oggi e domani, localmente si sfioreranno i +30°C; ecco dove

Meteo stabile sull’Italia, la situazione

Meteo – Le condizioni meteorologiche sull’Italia risultano decisamente stabili in questo fine settimana di maggio. Il merito è da attribuire all’espansione di un promontorio anticiclonico, di matrice subtropicale, sul Mediterraneo centrale. Il bel tempo caratterizzerà gran parte del nostro Paese nella giornata odierna ed in quella di domani, fatta eccezione per l’estremo nordovest, raggiunto dall’avanguardia di un’intensa perturbazione attesa tra martedì e mercoledì. Non solo bel tempo, ma ci sarà anche un assaggio d’Estate, con le temperature massime destinate a sfiorare localmente i +30°C. Vediamo i maggiori dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Temperature in deciso rialzo, nelle prossime ore attesi oltre +25°C

Meteo – L’anticiclone subtropicale sarà alimentato dalla risalita di masse d’aria decisamente calde per il periodo, direttamente dal nord Africa. Le temperature già in questa prima parte del mattino risultano decisamente miti, con i valori che hanno già raggiunto i +21/+22°C nel Lazio, Campania, Metaponto, Salento e sulle due Isole Maggiori. Nel corso del primo pomeriggio la colonnina di mercurio subirà un ulteriore incremento, raggiungendo i +26/+27°C sulle zone interne del Lazio, Umbria, Toscana, Metaponto, Puglia e Sicilia; sulla Sardegna si potranno toccare già oggi i +27/+29°C. Altrove valori massimi attorno ai +23/+25°C, con punte di +26°C tra Emilia-Romagna, padovano e mantovano. Lungo le coste le temperature risulteranno più contenute e mediamente comprese tra +20°C ed i +22°C, complice le brezze ancora particolarmente fresche.

Lunedì punte di quasi +30°C, poi arriva un brusco calo anche di 10°C

Meteo – Il picco del richiamo caldo verrà registrato nella giornata di domani, lunedì 10 maggio. L’affondo della saccatura nord atlantica sul nord Africa, alimenterà il flusso meridionale sull’Italia. Le isoterme a 850 hPa raggiungeranno in libera atmosfera valori di +16/+17°C sulla Sardegna e di +13/+14°C sulle regioni tirreniche. Le temperature massime subiranno un ulteriore incremento, raggiungendo i +26/+27°C su gran parte d’Italia, fatta eccezione per Liguria, Piemonte, settori costieri e Lombardia. La ventilazione tenderà a rinforzarsi da Scirocco e Libeccio, accentuando l’aumento termico sui settori sottovento; non si escludono punte prossime ai +30°C sull’Emilia, nord della Puglia e Sardegna. A seguire è atteso il ritorno del maltempo con brusco calo delle temperature, anche si 10°C al nord e settori montuosi; vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

