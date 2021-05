METEO – TEMPERATURE d’inizio ESTATE in arrivo sull’ITALIA, attese massime superiori ai +25°C; i dettagli

Meteo stabile nel weekend

Meteo – L’Italia si appresta a trascorrere un weekend all’insegna del bel tempo su gran parte del Paese, grazie al sopraggiungere di un’area d’alta pressione. La discesa sull’Europa sudoccidentale di una saccatura atlantica, pilotata da una profonda ciclogenesi attualmente posizionata sul medio Atlantico, sta determinando l’espansione di un promontorio, di matrice subtropicale, verso il Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo, quindi, volgeranno verso una generale stabilità sull’Italia, fatta eccezione per residui quanto locali disturbi. Occasionali acquazzoni non sono infatti esclusi durante le odierne ore pomeridiane sui settori appenninici compresi tra Lazio ed Abruzzo, mentre addensamenti sparsi si alterneranno a momentanee schiarite sulle regioni settentrionali e le Marche. Domenica con sole prevalente su tutta Italia, fatta eccezione per il nordovest raggiunto nella seconda parte di giornata dall’avanguardia dell’intensa perturbazione atlantica attesa per la prossima settimana.

Sapore d’Estate con temperature massime di oltre +25°C

Meteo – Non solo bel tempo, ma il weekend risulterà dal sapore estivo anche dal punto di vista termico. Il promontorio di natura subtropicale, infatti, verrà alimentato da masse d’aria decisamente calde per il periodo, favorendo un cospicuo aumento delle temperature nelle prossime ore su gran parte d’Italia. Le temperature diurne si porteranno diffusamente attorno ai +25°C, fatta eccezione per la giornata odierna sul nord Italia dove si faticherà a raggiungere i +20°C per via delle nubi a tratti compatte. Le temperature si porteranno quindi al di sopra delle medie del periodo, anche di 5°C, con i valori tipicamente del mese di giugno.

Picchi fino a +27/+29°C tra domani e lunedì

Meteo – Weekend degno del mese di giugno su gran parte d’Italia, grazie ad un deciso aumento delle temperature. Lo zero termico, ovvero il livello al quale si registrano gli 0°C, si porterà al di sopra dei 3000 metri nei prossimi giorni, fino ai 4000-4200 metri sulle regioni meridionali. Anche al suolo le temperature si porteranno velocemente su valori degni della prima parte dell’Estate, con le massime che già nella giornata odierna toccheranno i +25°C sulle zone interne del centro-sud e delle due Isole Maggiori. Giornata di domenica che farà registrare un aumento consistente anche sulle regioni settentrionali, dove la colonnina di mercurio raggiungerà i +24/+25°C sulla Romagna; primi picchi di +26/+27°C sulle zone interne del centro comprese tra Umbria e Lazio, Sardegna, Metaponto e Tavoliere delle Puglie. L’apice del caldo si registrerà nella giornata di lunedì, quando il rinforzo delle correnti meridionali favorirà valori massimi fino a +27/+29°C sui settori sottovento, quindi sulla Romagna, nord della Puglia e settori nord-orientali delle due Isole Maggiori. Temperature massime mediamente attorno ai +25°C sul resto d’Italia, fatta eccezione per il nordovest, raggiunto dalle prime piogge. Tali valori risulteranno al di sopra delle medie del periodo localmente anche di oltre 5°C. Da martedì è atteso un nuovo brusco calo delle temperature, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina!

