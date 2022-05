METEO – TEMPERATURE in aumento specie da metà settimana con massime oltre i 25°C e picchi quasi da ESTATE

Italia sotto l’instabilità pomeridiana

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Una saccatura con aria fredda in quota durante il weekend del Primo Maggio dall’Europa centrale ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord. Mattinata odierna che vedrà residui fenomeni tra Molise, Puglia, Basilicata e settori interni della Campania, mentre nel corso delle ore pomeridiane l’aria fresca in quota darà luogo allo sviluppo di nuvolosità convettiva con associati rovesci e temporali, specie nelle zone interne. Temperature che risulteranno leggermente sotto media.

Ancora acquazzoni e temporali nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni i principali modelli fisico matematici mostrano una saccatura con goccia fredda in quota allungata sulla Penisola Iberica che si andrà poi ad isolare tra Marocco ed Algeria, mentre l’alta pressione inizierà leggermente a rimontare sul Mediterraneo. Correnti umide e fresche in quota interesseranno la Penisola Italiana, portando ancora condizioni meteo instabili. Acquazzoni e temporali pomeridiani andranno quindi ad interessare soprattutto Alpi e Appennini, con temperature che torneranno leggermente a rimontare riportandosi in media con quelle del periodo.

Alta pressione in rinforzo nella seconda parte della settimana

Evoluzione sinottica che mostra per la seconda parte della settimana un rinforzo dell’alta pressione tra Atlantico e Mediterraneo, con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa sull’Europa occidentale. Questo porterà maggiore stabilità sulla Penisola Italiana, ma la goccia fredda dal nord Africa tenderà ad avvicinarsi al Mediterraneo centro-meridionale portando qualche pioggia sulle regioni del Sud e una saccatura in transito sull’Europa centrale potrebbe portare dei fenomeni al Nord-Est. Temperature che tenderanno ad aumentare, come vedremo di seguito.

CONTINUA A LEGGERE​

Temperature in rialzo con massime oltre i 25°C

Come abbiamo appena detto, nella seconda parte della settimana avremo una rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale ed una goccia fredda sul nord Africa in moto verso est. Tale configurazione barica andrà a richiamare aria calda dai quadranti meridionali verso la Penisola Italiana. Questo porterà un aumento delle temperature su tutta l’Italia, portandosi anche sopra la madia al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Massime che risulteranno ovunque oltre 20°C ed anche oltre i 25°C sulle Isole Maggiori, regioni tirreniche e sulla Puglia. Su Sardegna e Sicilia l’avvezione calda potrebbe spingere i termometri fino a picchi anche di 28°C-29°C, raggiungendo quindi valori quasi estivi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.