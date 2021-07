METEO – TEMPESTA di VENTO e violento MALTEMPO nel vicentino, in Veneto: c’è 1 morto, i dettagli

Nella giornata di ieri il maltempo ha presentato carattere non solo molto più diffuso, ma anche nettamente più intenso sulle regioni settentrionali. Sono infatti stati diversi e ingenti i danni e i disagi che si sono registrati e che i cittadini hanno prontamente segnalato ai Vigili del Fuoco. Nella serata di ieri violento maltempo con raffiche di vento altrettanto forti hanno sferzato il Veneto e in particolare il vicentino, dove ci sono state nefaste conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Morto un 46enne a bordo del suo scooter

Stando a quanto si apprende dal sito “leggo.it” nella serata di ieri il maltempo avrebbe colpito duramente la città di Montorso, nel vicentino, dove un uomo indiano di 46 anni sarebbe morto a seguito di una collisione con un albero caduto. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’incidente, in particolare non si è ancora compreso se la pianta abbia colpito direttamente il 46enne o quest’ultimo ci sia finito addosso perdendo l’equilibrio dello scooter. In ogni caso sono stati purtroppo vani i tentativi dei sanitari del Suem per rianimarlo.