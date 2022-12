Meteo – Tempo in miglioramento con rovesci residui, con altro maltempo in arrivo nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo sta lentamente abbandonando lo stivale

Il maltempo che negli scorsi giorni e in particolare nella giornata di ieri ha duramente interessando diverse aree della nostra Penisola, provocando addirittura un alluvione in Sicilia, sta lentamente e gradualmente abbandonando l’Italia grazie anche ad un timido aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale. Tale evoluzione ha portato peraltro un aumento delle temperature, in particolare sui valori massimi e particolarmente sensibile soprattutto alle quote più elevate.

Rovesci residui sui settori più occidentali del Paese

Residue correnti perturbate nel Mediterraneo provocano ancora la formazione di qualche rovescio che dal mare fa ingresso su costa ed immediato entroterra di Lazio e Sardegna, coinvolgendo pertanto i settori più occidentali dello stivale. Le temperature, come scritto in precedenza, risultano in aumento rispetto ai valori registrati 24 ore fa, ma si attestano comunque intorno alla media del periodo, se non addirittura leggermente al di sotto.

Prossime ore nuovo impulso di maltempo

Nel corso delle prossime ore tuttavia un nuovo piccolo impulso di maltempo potrebbe interessare alcune aree dello stivale, a causa della presenza costante di correnti più umide all’interno del bacino del Mediterraneo centrale. Contrariamente a ciò che farebbe presagire un aumento del campo barico dunque, correnti umide saranno ancora in grado di provocare qualche fenomeno grazie ad un piccolo minimo di bassa pressione che andrà posizionandosi sul Golfo del Leone, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e possibili temporali in arrivo al nordovest, qualche rovescio residuo ancora su zone costiere della Toscana

Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà pertanto nelle prossime ore verosimilmente le regioni nordoccidentali, con rovesci e possibili locali temporali, occasionalmente anche intensi e con piogge o piovaschi residui che potranno interessare ancora le zone costiere e immediato entroterra della Toscana e, al più, dell’alto Lazio. Le temperature in questo contesto subiranno un aumento rispetto ai valori registrati 24 ore fa, risultando comunque fredde e tipiche del periodo.

