Meteo – Tempo in miglioramento in Italia con isolati e residuali rovesci nelle prossime ore: ecco dove

Tempo ancora perturbato su alcune aree del Paese

La giornata odierna si è presentata ancora con qualche nota di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci che hanno interessato in particolare il meridione, per effetto della stessa circolazione depressionaria che già negli scorsi giorni, negli stessi settori, ha causato instabilità. Resta invece decisamente più stabile sulle regioni centro-settentrionali, dove a insistere sono ampie schiarite con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Allerta meteo della Protezione Civile

Nonostante il quadro meteorologico fosse visto in miglioramento, come vedremo anche nel presente editoriale, va detto che la situazione per la prima parte della giornata odierna era ancora particolarmente favorevole al maltempo sulle regioni meridionali, per alcuni settori delle quali la Protezione Civile aveva ieri diramato un’allerta valida appunto per oggi. Un miglioramento sta avanzando tuttavia già da questo pomeriggio.

Tempo in miglioramento nelle prossime ore con possibili residuali e isolati fenomeni

L’esaurimento degli effetti portati dalla suddetta circolazione depressionaria sta portando, già da questo pomeriggio, un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, che verrà sostanzialmente confermato anche nelle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo: la fenomenologia appare infatti in graduale esaurimento, con isolati e residuali rovesci plausibili ancora su alcune aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.