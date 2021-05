METEO – Tempo in MIGLIORAMENTO, ma non mancano ACQUAZZONI e locali TEMPORALI; ecco dove e quando

Meteo, la situazione in atto

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione meteo sull’Italia sta facendo registrare un graduale miglioramento del tempo, seppur non mancano ancora residui disturbi. L’ansa ciclonica giunta nella giornata di venerdì sul Mediterraneo centrale, infatti, si è rapidamente portata verso il comparto balcanico, favorendo una rotazione del flusso in quota dai quadranti nordoccidentali. La pressione in tal modo è in graduale ripresa, ma con residui acquazzoni che si attardano all’estremo sud, mentre una debole perturbazione lambisce l’arco alpino. Vediamo la tendenza meteo per le prossime ore sull’Italia ed uno sguardo anche per la giornata di domani, domenica 16 maggio 2021.

Tempo in miglioramento, ma non mancano acquazzoni e temporali

Meteo – Dopo aver determinato condizioni di maltempo e disagi nel Triveneto, nel corso della notte la perturbazione atlantica ha favorito piogge in particolare sulle regioni meridionali, seppur con accumuli piuttosto contenuti e solo localmente vicini ai 20 mm. Nel primo mattino la coda della perturbazione ancora agiva sul Salento, dove erano in atto locali temporali, mentre in questa prima parte del pomeriggio si osserva una generale variabilità sull’Italia, ma con scarsi fenomeni. Residui acquazzoni, infatti, si attardano sul Salento meridionale, mentre un’attività convettiva sta prendendo forma sulle Prealpi veneto-friulane.

Temperature decisamente fresche per il periodo

Meteo – Nonostante il tempo è atteso in graduale miglioramento, l’area fresca al seguito della perturbazione sta mantenendo le temperature al di sotto delle medie stagionali su gran parte d’Italia. I valori massimi del primo pomeriggio, infatti, sono compresi al nord tra i +16°C di Genova ed i +21°C di Forlì, al centro tra i +18°C di Pisa ed i +20°C di Roma, mentre al sud e sulla Sicilia tra i +18°C di Lecce ed i +22°C di Catania, ovvero al di sotto delle medie del periodo fino a 5-6°C su Puglia e Sicilia ed attorno ai 2-4°C sul resto del centro-nord. Solo sulla Sardegna orientale si stanno raggiungendo valori fino a +25°C, complice i venti miti e secchi in arrivo dall’entroterra.

