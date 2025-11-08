Meteo – Tempo incerto nel weekend, possibili acquazzoni e temporali su parte d’Italia

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’alta pressione defilata in pieno Atlantico, favorendo l’ingresso del flusso umido oceanico sull’Europa centro-meridionale. In tal modo, una circolazione di bassa pressione è in azione tra le Baleari ed il Tirreno meridionale, favorendo condizioni meteo ancora incerte nel corso del weekend su parte d’Italia.

Oggi tempo incerto su parte del sud ed Isole, più stabile al nord

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata dall’azione di una bassa pressione tra le Baleari ed il Mar di Sardegna. Al mattino attese nubi irregolari al sud ed Isole con qualche acquazzone sulle coste di Campania e tirreniche di Basilicata ed alta Calabria. Molte nubi attese anche sul medio Adriatico con qualche locale pioviggine sulle coste di Marche ed Abruzzo; più sole su Lazio, Toscana e settori alpini, nubi innocue sulla Pianura Padana. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni su Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, peggiora sulla Sardegna con precipitazioni sparse, più frequenti ed abbondanti sui settori sud-occidentali dell’Isola. Nubi alternate a schiarite sulle regioni centrali, più soleggiato al nord. Nel corso della sera attesi ancora acquazzoni sulla Sardegna, Salento e settori tirrenici di Calabria e Basilicata, peggiora sulla Sicilia.

Domenica ancora a rischio pioggia al sud ed Isole

Ciclogenesi che nella giornata di domenica scivolerà gradualmente verso la Sicilia, mantenendo tempo incerto sulle regioni meridionali con rischio acquazzoni e temporali su gran parte delle regioni Peninsulari e sull’Isola. Tempo più stabile al centro-nord, seppur con nubi di passaggio su Marche, Abruzzo e Lazio. Ampie schiarite sui settori a nord del Po, nubi basse sulla Pianura Padana.

Prossima settimana più stabile

Saccatura in allontanamento verso levante favorirà già ad avvio di settimana un aumento del campo barico. Atteso un deciso miglioramento del tempo con stabilità ed assenza di fenomeni su gran parte del Paese, salvo residui disturbi sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria, nonché sul Salento, ma in rapido miglioramento.

