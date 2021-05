METEO WEEKEND – INSTABILITA’ dominante sull’Italia con nuovi TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo. Vediamo QUANDO

Saccatura atlantica in allontanamento verso nord-est

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano. Primavera molto dinamica anche in questo mese di maggio. La saccatura atlantica che nella giornata di ieri ha causato una forte ondata di maltempo con temporali e nubifragi, sta ruotando verso nord-est, portando ancora piogge sul Triveneto. Sul resto del Paese le condizioni meteo sono migliorate, anche se l’atmosfera resta instabile.

Previsioni meteo Italia

Nella mattinata odierna avremo ancora cieli nuvolosi con piogge associate sul Triveneto, con precipitazioni anche intense sul Friuli Venezia Giulia. Più stabile sul resto d’Italia, con cieli poco o parzialmente nuvolosi ed ampi spazi di sereno sul Piemonte ed anche su Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al settentrione, con possibili piogge isolate, specie sui rilievi. Nessuna variazione di rilievo al centro-sud, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e tempo asciutto. In serata ancora tempo instabile al nord, con piogge diffuse in Lombardia, mentre migliora sul Piemonte ed anche al nord-est ma con ancora possibili piogge isolate. Al centro-sud aumenta la nuvolosità con possibili piogge isolate ma comunque di debole intensità. Anche nella giornata di domani si rinnoveranno condizioni meteo instabili sulle regioni centro-settentrionali, con possibili piogge sparse al mattino. Instabilità più consistente nella seconda parte della giornata, con piogge sparse al nord-est e Lombardia e precipitazioni anche sulle regioni centrali a ridosso dei rilievi. Più stabile invece al sud e Isole Maggiori, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Evoluzione sinottica

Mentre la saccatura ruota verso nord-est, una vasta area depressionaria è ancora presente sull’Atlantico settentrionale, con un minimo sulle Isole Britanniche. Nella giornata di venerdì la depressione si andrà ad estendere verso sud, con asse di saccatura sul Mediterraneo occidentale ed inizierà a traslare verso levante. Tale saccatura transiterà sull’Italia tra il pomeriggio di venerdì e la mattinata di sabato, per poi portarsi il sabato sera sulla Grecia. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo sull’Italia per il weekend.

CONTINUA A LEGGERE