Meteo – Maltempo in aumento ad inizio settimana con temporali e possibili grandinate: i dettagli

Tempo stabile e asciutto, con isolati temporali sulle Alpi

Nella giornata odierna le condizioni meteo in Italia risultano ancora una volta perlopiù stabili e asciutte, dominate da un campo di Alta pressione di matrice azzorriana padrone del Mediterraneo. Qualche isolato temporale, a differenza di ieri, si origina sul settore alpino, dove i fenomeni occasionalmente appaiono comunque intensi, ma in esaurimento entro le prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Miglioramento ulteriore in arrivo nelle prossime ore in Italia

Un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo è atteso sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore, con l’esaurimento della fenomenologia sul settore alpino e il ritorno di generale stabilità e bel tempo in tutto lo stivale. Il miglioramento sarà pertanto accompagnato da schiarite non solo nelle aree coinvolte questo pomeriggio dal maltempo, ma anche laddove la nuvolosità è comunque aumentata rispetto alla giornata di ieri. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in aumento ad inizio settimana

L’inizio della settimana subentrante vedrà, sul fronte sinottico, l’intrusione di correnti via via più fresche e instabili di origine atlantica che determineranno un peggioramento progressivo delle condizioni meteo sul nostro Paese. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, mentre la giornata di domani lunedì 15 giugno vedrà l’attivazione di piogge e temporali pomeridiani solamente sui rilievi montuosi del centro-nord, è in quella di martedì 16 che, come vedremo, il maltempo esploderà in maniera più diffusa sulla Penisola.

Temporali e possibili grandinate in estensione in Italia per martedì

La giornata di martedì 16 giugno sarà senz’altro quella più instabile di questa prima parte di settimana, con piogge, temporali e possibili grandinate che si origineranno sempre nel pomeriggio a partire dalla dorsale appenninica e settore alpino e sconfineranno fin sulle pianure interne dello stivale, con coinvolgimento anche della Sicilia. I fenomeni occasionalmente potranno rivelarsi anche intensi, con temperature che, in questo contesto, subiranno una progressiva diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi, allineandosi maggiormente alla media di riferimento.

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