Meteo – Temporali termoconvettivi anche intensi in arrivo per il resto del Weekend, i dettagli

Allerta meteo della Protezione Civile per oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate ancora una volta nel complesso instabili, con piogge e temporali che si sono centrati principalmente al sud, ma che non hanno risparmiato le aree più interne e montuose del centro-nord soprattutto nel corso di questo pomeriggio. Tale evoluzione era stata correttamente prevista non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che aveva diffuso un’allerta ieri valida proprio per oggi.

Miglioramento in avanzamento al centro-sud nelle prossime ore, ancora temporali al nord

L’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo per le prossime ore evidenzia un timido aumento di pressione sul Mediterraneo centro-meridionale, indotto dalla nuova spinta dell’Anticiclone che, pertanto, sarà responsabile di un miglioramento delle condizioni meteo su questi settori. Persisteranno invece temporali anche localmente intensi e accompagnati da raffiche di vento impetuosi al nord, in particolare sulle regioni nordorientali e sulla Romagna.

Il maltempo si estenderà fino ad almeno il pomeriggio di domani

L’instabilità su questi settori si reitererà almeno fino al mattino di domani domenica 24 agosto, estendendosi peraltro anche sul medio versante adriatico e relative aree costiere, specialmente delle Marche. Nel pomeriggio a prendere vita sarà l’instabilità termoconvettiva, con l’azionamento di piogge e temporali localmente anche intensi sulla dorsale appenninica centro-settentrionale e immediate adiacenze. Le condizioni meteo invece cominceranno ad essere relativamente più stabili e asciutte altrove.

Migliora nella serata di domani

Le condizioni meteo miglioreranno invece nella serata di domani domenica 24 agosto, ponendo uno stop all’ondata di maltempo che ormai da diversi giorni sta interessando la nostra Penisola: esse torneranno infatti generalmente stabili e asciutte, e saranno accompagnate dall’avanzamento di schiarite anche ampie, in alcuni settori. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve ripresa rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.