Meteo Milano – Oggi residui fenomeni, ma in miglioramento; avvio di settimana con nuovo maltempo, le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Saccatura oceanica in transito sul Mediterraneo centrale determina tempo incerto ed un calo termico sull’Italia. Domenica con tempo stabile su tutto il Paese, poi possibile nuovo passaggio perturbato. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di sabato che vedrà nel corso del mattino addensamenti nuvolosi su tutta la Lombardia con possibili piogge e temporali, specie sui settori centro-orientali. Nel corso del pomeriggio tempo stabile con ampio soleggiamento su Milano; qualche acquazzone o temporale potrà attardarsi a ridosso delle Alpi e Prealpi, ma in rapido dissolvimento serale. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo su Milano e comprese tra i +15/+16°C della notte ed i +24/+25°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 31 agosto

Giornata di domenica caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità e sole diffuso, poi dalla sera atteso un graduale aumento della nuvolosità. Temperature in aumento nei valori massimi su Milano e comprese tra i +16/+17°C della notte ed i +27/+28°C del pomeriggio.

Avvio di settimana con nuovo peggioramento

Prossima settimana che vedrà il passaggio di un nuovo impulso perturbato sul nord Italia. Giornata di lunedì con tempo in deciso peggioramento sulla Lombardia con piogge e temporali che nella seconda parte di giornata potranno risultare anche di forte intensità. Miglioramento a seguire con la settimana che potrebbe trascorrere più stabile.

