Meteo – Termina la fase stabile in Italia, tornano piogge e temporali con diverse fasi di maltempo in settimana

Cede l’alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo di nuovo dinamico sull’Italia

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti da parte del Centro Meteo Italiano. Nella seconda parte della scorsa settimana abbiamo assistito all’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale che ha portato condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia e primi caldi di stagione. Alta pressione che però già dalla giornata di ieri ha iniziato la ritirata e questo renderà la settimana corrente piuttosto dinamica sull’Italia con diverse fasi maltempo, a tratti anche intenso.

Tornano piogge e temporali sull’Italia già nella giornata odierna

Come abbiamo appena detto, l’alta pressione sta lasciando spazio all’arrivo di correnti instabili. Ecco le previsioni meteo per oggi 8 maggio: Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi specie su Alpi e regioni di Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con acquazzoni e temporali diffusi, localmente intensi su Alpi orientali e Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse su tutte le regioni, più asciutto su Liguria e Romagna. Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sul basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, qualche pioggia anche sulle regioni tirreniche e più asciutto sulle coste adriatiche. In serata ancora residua instabilità con precipitazioni sparse specie sulle regioni tirreniche. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge su Campania, Calabria e Isole Maggiori, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su settori tirrenici e Sicilia, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto. In serata molte nuvole in transito con precipitazioni sparse su regioni Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Temperature in calo in Italia specie nei valori massimi.

Fronte instabile in arrivo entro la giornata di mercoledì, forte maltempo sull’Italia

Una profonda struttura depressionaria è attualmente presente in Atlantico e in movimento verso levante. Un fronte instabile ad essa associato dovrebbe raggiungere l’Italia nord-occidentale entro la serata di martedì, portando un peggioramento meteo su tali regioni. Fronte instabile che poi attraverserà l’Italia nella giornata di mercoledì, portando acquazzoni e temporali sparsi prima al Centro-Nord e poi in estensione alle regioni meridionali. Temperature in generale diminuzione, con valori termici che localmente si porteranno anche al di sotto delle medie del periodo. Torna infatti anche le neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri.

Tempo instabile anche nella seconda parte della settimana e almeno fino al weekend

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano tra Giovedì e Domenica l’isolamento di una vasta circolazione depressionaria con aria fredda in quota tra Europa e Mediterraneo centro-occidentale. Questa rinnoverà condizioni meteo instabili o perturbate in Italia per lo meno fino al secondo weekend di maggio. Piogge e temporali che resteranno dunque protagonisti con i dettagli che andranno comunque valutati di volta in volta.

