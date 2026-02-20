Meteo Torino – Anticiclone in espansione con stabilità e qualche foschia in arrivo: ecco le previsioni

Il maltempo flagella ancora il nostro Paese

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano ancora condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci sparsi sulle regioni meridionali e in Abruzzo attualmente, dove fiocchi scendono fin sugli 800/900 metri. Le condizioni meteo sono risultate e risultano tutt’ora notevolmente migliori sulle regioni settentrionali, Torino compresa come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna è stata contrassegnata dalla stabilità e dal bel tempo fin dai suoi esordi a Torino, con cieli sereni o, dal pomeriggio, da poco a parzialmente nuvolosi e tali rimangono anche nella serata corrente, in linea con quanto avviene nelle zone circostanti. Il miglioramento è stato dovuto anche all’attivazione dell’effetto Fohen, che oltre ad assicurare bel tempo, ha determinato anche un’impennata delle temperature, che infatti sul capoluogo piemontese risultano quest’oggi comprese tra i +4°C di minima e una massima prossima ai +21°C.

Calo termico per domani, con qualche foschia al mattino

Nella giornata di domani sabato 21 febbraio le condizioni meteo sulla nostra Penisola subiranno un ulteriore miglioramento, con il ritorno della generale stabilità e del bel tempo a partire soprattutto dal pomeriggio grazie all’espansione dell’Anticiclone azzorriano. A Torino il tempo si manterrà stabile, con qualche foschia al mattino dopo una notte in prevalenza nuvolosa. Foschie che tuttavia lasceranno spazio ben presto a cieli pressoché sereni, in grado di rimanere tali in città almeno fino alla serata di domani stesso. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Maggiore nuvolosità attesa per domenica

La giornata di domenica 22 febbraio potrà esordire con la formazione di qualche rinnovata foschia nella notte, che lascerà spazio già nelle prime ore del mattino a cieli in prevalenza nuvolosi a Torino. Addensamenti consistenti caratterizzeranno il capoluogo piemontese per gran parte della giornata, con parziali e temporanee schiarite solo nel pomeriggio. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.