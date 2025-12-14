Meteo Torino – Bel tempo sul Piemonte, ma la prossima settimana è atteso un peggioramento del tempo; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo anticiclonico con valori pressori al suolo alti e livellati attorno ai 1027 hPa. Alta pressione che tenderà a cedere ad avvio di settimana con graduale peggioramento del tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna è attesa ancora stabilità sul Piemonte con cieli sereni nel corso del mattino sulla città di Torino, salvo foschie e banchi di nebbia. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, tornano foschie e nebbie nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +1/+2°C della notte ed i +8/+9°C del pomeriggio.

Previsioni meteo domani

Giornata di lunedì 15 dicembre che si aprirà con addensamenti sparsi e foschie, ma con tempo asciutto. Diffusa stabilità anche nel corso del pomeriggio, seppur con cieli tendenti al nuvoloso. Deboli fenomeni in arrivo dalla sera con nevicate sulle Alpi. Temperature comprese tra +1/+2°C di minima ed i +6/+7°C di massima.

Prossima settimana più dinamica

Meteo che volgerà verso un graduale cambio circolatorio. Martedì tempo in ulteriore peggioramento con la giornata che trascorrerà grigia con precipitazioni diffuse su tutta la regione. Nevicate sulle Alpi fino a quote collinari nel cuneese. Mercoledì possibili ancora residui fenomeni nella prima parte di giornata, poi atteso un graduale miglioramento.

