Meteo Torino – Caldo estivo persistente, ma con possibilità di qualche rovescio o temporale: le previsioni

Stabilità e relativo bel tempo nuovamente protagonisti in Italia

Un nuovo miglioramento delle condizioni meteo sta interessando in queste ore la nostra Penisola: le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, infatti, mostrano il progressivo esaurimento dei fenomeni attivatisi nel corso di questo pomeriggio sui rilievi e sconfinati sulle pianure interne della Sicilia, laddove la Protezione Civile aveva infatti diffuso un’allerta per oggi. Nessun fenomeno di rilevanza ha coinvolto tuttavia Torino e gran parte del Paese, dove le temperature appaiono peraltro in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna è risultata, a conti fatti, stabile e asciutta, con gli effetti dell’Anticiclone africano pienamente evidenti a Torino e non solo, soprattutto sotto il profilo delle temperature, che anche oggi, così come negli ultimi giorni, continuano ad attestarsi su valori piuttosto elevati e più precisamente compresi tra i +. I cieli sono inoltre risultati perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con maggiori addensamenti in transito nel pomeriggio, ma con rinnovate schiarite in avanzamento.

Possibilità di qualche rapido temporale per domani

L’infiltrazione lieve di correnti relativamente più fresche ad alta quota determinerà nella giornata di domani domenica 28 giugno ancora la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali pomeridiani che rimarranno relegati perlopiù sui rilievi montuosi dello stivale. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, qualche rapido acquazzone o temporale potrebbe interessare anche Torino, a cui seguirà un immediato miglioramento in serata, quando il tempo sarà più asciutto. Le temperature, in questo contesto, subiranno paradossalmente un ulteriore aumento sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Possibile maltempo in arrivo anche per domenica, con primo calo termico

La giornata di lunedì 29 giugno sarà la più calda per alcune aree del Paese. Tuttavia, in altre, e in particolare sulle regioni nordoccidentali, piogge e temporali pomeridiani, in sviluppo sulle grandi catene montuose, torneranno protagonisti, con sconfinamenti che potranno coinvolgere anche Torino, dove le condizioni meteo, in ogni caso, miglioreranno entro sera. Le temperature, in questo caso, sono pertanto attese in nuova diminuzione in città, in particolare nei valori minimi.

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