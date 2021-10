METEO TORINO – Fase ANTICICLONICA con tempo STABILE anche nei prossimi giorni

Meteo Torino – La pressione è alta e livellata attorno ai 1028 hPa sul nord Italia, favorendo un prosieguo di weekend decisamente stabile. Dopo una mattinata con i cieli grigi, per la presenza di innocui addensamenti medio-bassi, il sole splende in queste ore pomeridiane, regalando una bella domenica soleggiata anche sulla città di Torino . Le temperature oscilleranno tra un valore minimo di +10°C ed uno massimo di +16°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Temperature con lievi variazioni

Meteo Torino – Sul capoluogo piemontese nella giornata odierna, dopo un valore minimo di +10°C, difficilmente si andrà oltre i +16°C, ovvero in linea con le medie del periodo. Nei prossimi giorni le colonnine di mercurio non subiranno significative variazioni, sia nei valori minimi attesi attorno ai +9°C, che in quelli diurni attesi attorno ai +15/+16°C. Tali valori risulteranno al di sopra delle medie del periodo per quanto riguarda i valori notturni, mentre in linea per i valori massimi.