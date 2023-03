Meteo Torino – Fase piuttosto statica, con cieli variabili, ma senza maltempo e con temperature stazionarie: le previsioni

Prevalente stabilità in Italia, ma con rovesci intermittenti sulle aree tirreniche

Condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte riguardano la nostra Penisola già da qualche giorno, ma con rovesci intermittenti che coinvolgono la fascia tirrenica, soprattutto il tratto che va dalla Toscana alla Campania. Questo a causa dell’attivazione di un corridoio di correnti umide di stampo oceanico nel Mediterraneo centrale, dovuta a sua volta dal posizionamento di una profonda bassa pressione sulla Mitteleuropa. Le temperature non subiscono tuttavia variazioni significative. Quanto detto per il resto dello stivale, vale anche per Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nubi irregolari in transito su Torino nella prima parte di giornata e che hanno assunto maggiore consistenza nel corso del pomeriggio, con le condizioni meteo che in ogni caso si sono mantenute stabili e asciutte. In serata stanno avanzando e avanzeranno delle schiarite che porteranno i cieli a risultare poco o parzialmente nuvolosi, differentemente da ciò che accadrà su altri settori dello stivale (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, risultando comprese tra i +5°C di minima e i +14°C di massima circa.

Qualche schiarita per domani

Qualche schiarita avanzerà invece nella giornata di domani mercoledì 8 marzo a Torino, quando i cieli risulteranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi se non addirittura sereni in nottata. Le condizioni meteo pertanto si manterranno stabili e asciutte in città, differentemente da quanto avverrà in alcune aree dello stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori massimi.