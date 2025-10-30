Meteo Torino – Finestra piuttosto nuvolosa, ma tutto sommato stabile, in arrivo: ecco le previsioni

Piogge e temporali in arrivo in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente perturbate, con piogge e temporali localmente anche intensi che si sono infranti nella prima parte di giornata soprattutto al nord e Toscana, interessando anche Torino, come vedremo. L’instabilità si sta gradualmente spostando verso meridione, portando sui rimanenti settori centrali e sulle Isole Maggiori piogge, occasionali temporali e locali nubifragi, con temperature che, in questo contesto, risultano paradossalmente in aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore a causa dell’ingresso di correnti relativamente più miti di stampo oceanico.

Previsioni meteo Torino oggi

Qualche piovasco ha interessato Torino tra questa notte e le prime ore del mattino, apportando al suolo un accumulo comunque debole e di circa 4 millimetri. Le condizioni meteo per il resto della giornata sono risultate relativamente più stabili e asciutte, sebbene caratterizzate da cieli in prevalenza nuvolosi, a differenza di quanto si è registrato altrove, con temperature che, in questo contesto, appaiono quest’oggi comprese tra i +11°C di minima e i +18°C di massima circa.

Cieli nuvolosi per domani

Anche la giornata di domani venerdì 31 ottobre sarà piuttosto cupa a Torino, con cieli perlopiù nuvolosi soprattutto a partire dal mattino, dopo qualche temporanea parziale schiarita nella notte. Le condizioni meteo tuttavia si manterranno relativamente stabili e asciutte, coerentemente con quanto avverrà nel resto del nord. Le temperature, in questo contesto, subiranno un aumento nei valori minimi, al netto persino della diminuzione di quelli massimi.

Ognissanti con nubi basse

La giornata di sabato 1° novembre, oltre ad essere la festività di Ognissanti, aprirà anche il prossimo Weekend e a Torino sembra potersi contrassegnare per il passaggio frequente di nuvolosità bassa. Anche in questo caso, pertanto, si attende una giornata piuttosto cupa, con condizioni meteo che rimarranno relativamente stabili e asciutte. Le temperature, invece, subiranno un nuovo aumento nei valori massimi, a fronte della stazionarietà di quelli minimi.

