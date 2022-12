Meteo Torino – L’anno termina con anticiclone, ma anche nubi e temperature miti; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buon weekend di Capodanno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Alta pressione in affermazione sull’Italia, con valori al suolo fino a 1030 hPa sulle regioni di Nordovest, favorirà un finale di 2022 stabile su tutto il Paese. Tuttavia, i cieli saranno spesso grigi sulla Pianura Padana, complice la presenza di nebbie e nubi basse. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Weekend di Capodanno tra nubi basse e foschie su Torino

Meteo stabile sul Piemonte, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1030 hPa ed in ulteriore rinforzo per la giornata di Capodanno. Il weekend trascorrerà quindi asciutto su tutta la regione, ma con dense foschie e nubi basse sulle pianure per il consolidamento di condizioni di subsidenza nei bassi strati. Dense foschie e nubi basse anche su Torino. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature decisamente miti su Torino e comprese tra i +3°C della notte ed i +9/+10°C delle ore diurne.

Avvio di settimana con molte nubi su Torino

Meteo Torino – Alta pressione che nella prima parte della prossima settimana subirà un momentaneo indebolimento sul suo fianco settentrionale. Una debole perturbazione riuscirà in tal modo a raggiungere il nord Italia, ma portando pochi fenomeni sul Piemonte. Lunedì attese molte nubi sul Piemonte con cieli grigi su Torino, ma con qualche goccia di pioggia dalla sera solo tra alessandrino ed astigiano. Martedì situazione invariata con cieli nuvolosi su Torino e qualche goccia di pioggia possibile sui settori orientali del Piemonte. Temperature al di sopra delle medie del periodo e comprese tra i +4°C della notte ed i +9/+10°C del pomeriggio. L’Inverno arranca, possibile cambio di passo dopo l’Epifania? Vediamo nella prossima pagina una tendenza per la fine dell’anno.

Gennaio al via con molte nubi su Torino, ma in un contesto mite

L’Inverno è in grossa crisi sull’Italia, con l’anticiclone che riuscirà anche nella prima parte della prossima settimana a dominare sul Mediterraneo centrale. Sulle regioni settentrionali un rapido passaggio instabile è atteso tra la fine della giornata di lunedì e quella di martedì, ma senza fenomeni di rilievo su Torino. Anticiclone che tornerà fino all’Epifania, poi non è escluso il ritorno delle piovose correnti atlantiche. Rimanete aggiornati!





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Torino stabile, ma con foschie e nubi basse nei prossimi giorni. Inverno in stand-by almeno fino all'Epifania.