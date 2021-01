METEO TORINO – MALTEMPO con PIOGGIA e clima invernale, ecco le previsioni

Meteo Torino, la situazione attuale

Le condizioni meteo su Torino si mantengono decisamente uggiose. La vasta area depressionaria presente sull’Europa, continua a caratterizzare anche le sorti meteorologiche dell’Italia, con frequenti perturbazioni in transito anche sul Piemonte. Maltempo in atto su tutta la regione in questo avvio di weekend, con la neve che cade sino a ridosso delle basse pianure, mentre sul capoluogo piemontese piove per un lieve aumento delle temperature. Nei prossimi giorni non si assisteranno a significative variazioni, con frequenti fasi di maltempo. Vediamo maggiori dettagli nel proseguo dell’articolo.

Meteo uggioso su Torino

Meteo Torino – La giornata odierna è iniziata sul capoluogo piemontese all’insegna del maltempo. Il minimo di bassa pressione sulla Corsica, pilota nubi e precipitazioni su tutto il Piemonte, con accumuli che dalla mezzanotte superano i 20 mm in città. Dopo una temperatura minima di +1°C, attualmente la colonnina di mercurio è salita sin verso i +6°C per l’ingresso graduale di masse d’aria più miti dai quadranti meridionali. Piogge che insisteranno fino la fine del giorno su Torino, con temperature che non subiranno significative variazioni. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Avvio di settimana perturbato

Meteo Torino – Gli effetti della vasta ciclogenesi sul centro Europa ed il bacino del Mediterraneo, si faranno sentire anche nella prima parte della giornata di domani. Giornata di domenica all’insegna dei cieli grigi e delle deboli precipitazioni nel corso del mattino su Torino, dopo una temperatura minima attesa di +3°C. Un graduale miglioramento si osserverà nel corso del pomeriggio, quando i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando tuttavia cieli sempre molto nuvolosi o coperti. Il prosieguo della settimana sarà poi ancora indirizzato verso condizioni meteo invernali, con nuove possibili fasi nevose in Piemonte fino a bassa quota, ma al momento con Torino esclusa. Maltempo possibile per il 5 gennaio, poi a seguire non si esclude una possibile recrudescenza del freddo attorno al 10 gennaio con nuovo rischio neve. Rimanete aggiornati!