METEO TORINO – Nuovo PEGGIORAMENTO, attese PIOGGE e TEMPORALI sul PIEMONTE; le previsioni

Meteo Torino – La giornata odierna è iniziata con condizioni di maltempo sull’alto Piemonte, dove un’intensa linea temporalesca ha già scaricato al suolo oltre 50 mm di pioggia nel biellese. Su Torino i cieli si presentano irregolarmente nuvolosi, ma in un contesto ancora asciutto. Nella seconda parte di giornata si volterà pagina: piogge e temporali che dai settori alpini si trasferiranno a quelli di pianura, raggiungendo anche il capoluogo piemontese. Rischio temporale , quindi, su Torino dal pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Meteo Torino – Una nuova fase di maltempo si appresta ad interessare il nord Italia . L’anticiclone subtropicale ha abbassato il suo raggio d’azione nel corso delle ultime ore, lasciando scoperte le regioni settentrionali alle umide e piovose correnti atlantiche. I primi temporali hanno, e stanno tuttora, interessando l’alto Piemonte, con danni nel biellese. Piogge e temporali che non molleranno la presa anche nel corso dei prossimi giorni su gran parte del Piemonte . Vediamo le previsioni meteo per Torino nel dettaglio.

Temperature massime verso le medie del periodo, miti i valori notturni

Meteo Torino – Le temperature, complice il frequente transito di nuvolosità, faticano a scendere durante le ore notturne, facendo registrare valori minimi su Torino anche di +21°C. Nel corso dei prossimi giorni non si registreranno significative variazioni, se non una graduale flessione verso valori più consoni per il periodo. Per quanto riguarda i valori massimi già durante la giornata odierna difficilmente si andrà oltre i +27/+28°C; tali valori si manterranno sostanzialmente invariati fino a giovedì, risultando quindi vicini alle medie del periodo. Per quanto riguarda i valori notturni si manterranno attorno ai +20°C, risultando in questo caso al di sopra delle medie del periodo di 2/3°C.