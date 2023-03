Meteo Torino – Oggi sole prevalente, domani molte nubi ma con basso rischio di fenomeni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Weekend al via con l’alta pressione sull’Italia per la presenza di un promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale. Momentaneo calo barico nella giornata di domenica, ma dalla prossima settimana torna la stabilità con prolungata assenza di precipitazioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Sabato soleggiato su Torino

Giornata odierna al via stabile e soleggiata sul Piemonte, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa. Seconda parte di giornata sostanzialmente invariata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su Torino. Nubi in arrivo dalla sera. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature miti e comprese tra i +6°C ed i +16/+17°C.

Domenica nubi di passaggio, ma con basso rischio di pioggia

Meteo Torino – Giornata di domenica 19 marzo grigia sul Piemonte. Il graduale spostamento verso levante della saccatura attualmente presente sul Mediterraneo occidentale, favorirà la risalita di correnti umide sull’Italia. Cieli nuvolosi su gran parte della regione, specie a partire dalla ore pomeridiane, ma con basso rischio di pioggia su Torino. Temperature minime in aumento e comprese tra i +7/+8°C, mentre i valori diurni subiranno una lieve flessione ed attorno ai +15/+16°C. Prossima settimana mediamente stabile, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

Prossima settimana stabile sul Piemonte

Prima parte della prossima settimana che potrebbe trascorrere stabile su gran parte del nord Italia. Correnti dai quadranti nord-occidentali ed un nuovo aumento del campo barico favoriranno un prosieguo del mese di marzo stabile su Torino. Prosegue quindi il periodo asciutto sul Piemonte, aggravando ulteriormente la situazione idrica.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Torino stabile nel corso del weekend, ma con nubi in transito nella giornata di domenica. Prossima settimana con ancora assenza di piogge.