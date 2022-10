METEO TORINO – Si apre una fase con tempo STABILE sul Piemonte; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Piemonte. Prima parte di ottobre che vedrà uno stop delle umide e piovose correnti atlantiche. Il rinforzo del flusso zonale alle medio-alte latitudini europee sta infatti favorendo l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il bacino del Mediterraneo. Meteo in miglioramento su tutto il nord Italia, salvo una residua nuvolosità di passaggio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Weekend tra velature e sole su Torino

Meteo Torino – Primo weekend del mese di ottobre all’insegna del tempo stabile su Torino e su tutto il Piemonte, seppur con nubi sparse. Nonostante il deciso aumento del campo barico, una residua circolazione nordoccidentale piloterà innocue velature sulle regioni settentrioni. Cieli velati anche su Torino, ma con tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Temperature minime con valori al primo mattino attorno ai +12/+13°C, mentre i valori massimi raggiungeranno i +20/21°C nel corso del primo pomeriggio, mentre domenica si porteranno fino ai +24/+25°C.

Prossima settimana mediamente anticiclonica, ma con nubi alternate a schiarite

L’arrivo dell’alta pressione delle Azzorre favorirà un avvio di ottobre decisamente stabile sul Piemonte, con il tempo che si presenterà sostanzialmente asciutto, almeno nella prima parte della settimana. Giornata di lunedì al via con tempo stabile ed ampie schiarite, specie nel corso delle ore pomeridiane, mentre addensamenti nuvolosi potranno verificarsi sui settori di pianura nel corso delle ore mattutine. Situazione meteo invariata almeno fino a venerdì, poi non è escludo un peggioramento del tempo, ma da confermare.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi

Meteo Torino – Le temperature sono attese in aumento, mantenendosi al di sopra delle medie del periodo. I valori minimi, infatti, oscilleranno attorno ai +11/+12°C nei prossimi giorni, mentre i valori massimi oscilleranno attorno ai +23/+24°C, ma con tendenza alla lieve flessione da mercoledì per via di maggiori addensamenti nuvolosi.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Torino stabile nel corso dei prossimi giorni, ma con qualche nube. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!