Meteo Torino – Prosegue indisturbata l’ottobrata in città, con stabilità persistente: ecco le previsioni

Piogge e temporali in azione su parte d’Italia, in un contesto comunque in prevalenza stabile e asciutto

Qualche nota di maltempo si è azionata quest’oggi sull’Italia ed è questo l’elemento di principale novità rispetto a quanto osservato negli scorsi giorni, con qualche rovescio e temporale che ha fatto ingresso sulla Sardegna orientale e sulle Alpi nordorientali, dove fiocchi non sono scesi al di sotto dei 2.800/3.000 metri. Tale peggioramento, che non ha riguardato quindi Torino come vedremo, né il resto del Paese, è stato determinato dall’infiltrazione di correnti più umide e fresche di stampo atlantico sul Mediterraneo.

Previsioni meteo Torino oggi

Al netto di qualche passaggio nuvoloso anche consistente nella notte, il resto della giornata a Torino è stato caratterizzato dalla presenza di cieli pressoché sereni, con effetti dell’Anticiclone oltremodo evidenti e che tali resteranno anche nel corso delle prossime ore, come sulla stragrande maggioranza dello stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +12°C di minima e una massima prossima ai +23°C.

Stabilità e bel tempo in città anche per domani

Condizioni meteo di stabilità e bel tempo caratterizzeranno Torino, come la stragrande maggioranza del Paese, anche per la giornata di domani venerdì 10 ottobre. Sul capoluogo piemontese in particolare, questa volta, i cieli si manterranno pressoché sereni per l’intera durata della giornata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve e ulteriore aumento nei valori massimi.

Nessuna novità rilevante per sabato

Nessuna novità rilevante è attesa a Torino con l’arrivo del prossimo Weekend: le condizioni meteo, pertanto, si manterranno in città visibilmente stabili e asciutte nella giornata di sabato 11 ottobre, con cieli cioè pressoché sereni grazie agli effetti dell’Anticiclone azzorriano. Anche le temperature, come nel caso della giornata precedente, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi. Il clima apparirà pertanto relativamente mite e tipico della classica ottobrata.

