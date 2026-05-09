Meteo Torino – Settimana che chiude col maltempo in città, poi relativo miglioramento: le previsioni

Piogge e rovesci in Sardegna, meglio altrove

Le condizioni meteo appaiono in netto peggioramento sulla Sardegna, dove in queste ore transitano i primi rovesci e acquazzoni a causa di un impulso perturbato che, presto, riguarderà l’intero territorio nazionale. Altrove, invece, e anche a Torino come vedremo, il tempo rimane relativamente più stabile e asciutto per ora, con temperature che, in questo contesto, subiscono comunque mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo a Torino si mantengono relativamente stabili e asciutte fin dalle prime ore della notte odierna, nonostante la variabilità che la sta caratterizzando, con fasi nuvolose alternate a schiarite anche ampie, come nel pomeriggio. Qualche rinnovato passaggio nuvoloso sta interessando la città nella serata odierna, coerentemente con il suddetto peggioramento in Sardegna e con temperature che, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +12°C di minima e una massima prossima ai +24°C.

Piogge intermittenti in arrivo per domani

Un ulteriore peggioramento raggiungerà tuttavia Torino già dalla notte, quando si azioneranno i primi rovesci che, ad intermittenza, in maniera debole o moderata, potranno coinvolgerla fino al pomeriggio, prima di un relativo miglioramento in serata quando i cieli risulteranno comunque in prevalenza nuvolosi. La giornata di domani domenica 10 maggio sarà comunque perturbata in Italia. Le temperature, sul capoluogo piemontese, subiranno una diminuzione nei valori massimi, al netto persino dell’aumento di quelli minimi, con escursione termica giornaliera pertanto ridotta.

Maggiore stabilità in arrivo per lunedì

La settimana prossima esordirà con condizioni meteo relativamente più stabili e asciutte a Torino, sia pur in un contesto di cieli che vedranno comunque passaggi nuvolosi anche consistenti nella prima parte di lunedì 11 maggio (quando, nella notte, saranno ancora possibili rovesci residuali). Il resto della giornata vedrà l’avanzamento di parziali schiarite, con temperature che, in questo caso, subiranno un nuovo aumento nei valori massimi, al netto della stazionarietà di quelli minimi.

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